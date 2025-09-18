ConnexionS'abonner
Nightcooling de Renson : grilles 431RC2

RENSON
La ventilation nocturne (nightcooling) permet de rafraîchir naturellement et renouveler l'air des bâtiments en faisant entrer l’air frais durant la nuit, limitant ainsi les surchauffes diurnes sans climatisation, tout en sécurisant le batiment. 

Les grilles 431 RC2 de Renson, discrètes et faciles à intégrer en façade, garantissent un débit d'air élevé, offrent une solution performante, esthétique et sécurisée. Une réponse fiable aux nouvelles exigences de confort thermique et de performance énergétique. 

Les atouts produit :

  • Débit d’air élevé pour un refroidissement rapide
  • Lames fixes + moustiquaire intégrée
  • Installation permanente 
  • Esthétique soignée pour une parfaite intégration architecturale
  • Conforme aux exigences de sécurité, durabilité et résistance aux intempéries

Matériaux (détail) :

  • Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)
  • Standard : moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm
  • Finition : anodisé naturel (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL(60-80 microns)

Labels et certifications (détail) :

  • Certification RC2
  • EN 13 049
  • Ensemble de nos certificats et rapports sont disponibles sur le site Renson

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Montage simple et rapide
Rapport de test officiel
Sécurité Anti-chute
Grille de haute qualité esthétique et fonctionnelle
Anti-effraction selon le certificat classe RC2
100 % inoxydable : Entièrement fabriquée en profils aluminium / Tous les matériaux de jonction sont en aluminium et acier inoxydable
Fonction garde-corps suivant EN 13049, dépendant des dimensions et de la matière de base
Nightcooling possible également avec : Grille 431 et Grille 414

Matériaux

  • Aluminium
  • Inox

Divers

En applique

Familles d'ouvrage

  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Autres produits

