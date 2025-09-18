Nightcooling de Renson : grilles 431RC2

La ventilation nocturne (nightcooling) permet de rafraîchir naturellement et renouveler l'air des bâtiments en faisant entrer l’air frais durant la nuit, limitant ainsi les surchauffes diurnes sans climatisation, tout en sécurisant le batiment.

Les grilles 431 RC2 de Renson, discrètes et faciles à intégrer en façade, garantissent un débit d'air élevé, offrent une solution performante, esthétique et sécurisée. Une réponse fiable aux nouvelles exigences de confort thermique et de performance énergétique.

Les atouts produit :

Débit d’air élevé pour un refroidissement rapide

Lames fixes + moustiquaire intégrée

Installation permanente

Esthétique soignée pour une parfaite intégration architecturale

Conforme aux exigences de sécurité, durabilité et résistance aux intempéries

Matériaux (détail) :

Fabriquée en profils Alu AlMgSi 0,5 (selon EN 12020-2)

Standard : moustiquaire inox 304 - 2,3 x 2,3 mm

Finition : anodisé naturel (20 microns) ou thermolaquage dans toutes les couleurs RAL(60-80 microns)

Labels et certifications (détail) :