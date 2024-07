OSEOKIT PRO : un système d'isolation complet & professionnel

Oseokit Pro est LA solution professionnelle, rapide et efficace pour les travaux d'isolation des murs, plafonds et rampants de toiture.

Oseokit Pro, c'est un système complet et professionnel permettant d'isoler de petites surfaces en polyuréthane projeté (jusqu'à 25 m2 en 20 minutes).

Grâce à Oseokit Pro bénéficier d'une isolation thermique et acoustique haute performance.

De plus, cette solution est également étanche à l'air, avec un faible impact environnemental.



UN KIT COMPREND OSEOKIT PRO : Une machine EVOLUTION 001 et un pistolet de projection, un composant A (isocyanate) et un composant B (polyol).

COMPACT & TRANSPORTABLE : idéal pour une utilisation mobile sur tous vos chantiers.

BRANCHEMENT EN 230 V : branchement standard pour une mise en place facilitée.

30 M DE TUYAUTERIE : grande longueur pour un confort d’utilisation optimale.

ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET.

Notre équipe de professionnels s’engage au quotidien depuis 40 ans pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins !