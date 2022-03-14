ConnexionS'abonner
Triotherm : plancher chauffant rafraîchissant

Mirbat Groupe Holding

Notre solution TRIOTHERM 360 est coordonnée par un seul interlocuteur pour la mise en œuvre des trois procédés innovants.

TRIOTHERM 360 est la meilleure solution de plancher chauffant et rafraîchissant qui combine 3 procédés en un seul :

  • Une isolation de sol sur mesure en polyuréthane projeté.
  • Un plancher chauffant et/ou rafraîchissant basse température.
  • Une chape fluide d’enrobage à base d’anhydrite à hautes performances thermique garanties.

 

 

Caractéristiques techniques

Gain de temps
Un seul interlocuteur au lieu de trois, il n’y a plus d’écart d’agenda entre les prestataires.

Qualité
Un procès verbal de chantier vous est remis garantissant que les valeurs certifiées ont été respectées.
Une garantie unique pour les 3 prestations.

Simplicité
Un seul conseiller technique, un seul devis, un seul responsable chantier.

Innovation
3 systèmes d’avant garde réunis, conforme au DTU 52.10, R répond au exigences de la RE 2020.

Économique
Gain de temps avec des délais respectés.
Consommation énergétique maîtrisée.

Divers

Les tuyaux de chauffage sont posés sur un isolant en polyuréthane projeté qui est lui-même posé sur une dalle en béton.
Une chape couvre ensuite les tubes de chauffage et diffuse la chaleur. Celle-ci est recouverte de carrelage ou de parquet par exemples. Les tubes eux, sont en synthétique ou en multicouche.
En fait, l’eau préchauffée circule dans un collecteur de chauffage. Elle est ensuite répartie dans les circuits et dans des tubes pour chauffer toute la surface d’habitation. Cette chaleur est douce et homogène.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Mirbat Groupe Holding - Batiweb

MGH | Mirbat Groupe Holding englobe plusieurs sociétés ayant pour but d’œuvrer...

6883 route de Marseille
84140 MONTFAVET
France

