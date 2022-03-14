Q-Bot, isolez l'impossible avec le robot isolant. Faites entrer l'intelligence artificielle dans vos vides sanitaires

Si votre vide sanitaire fait moins de 80cm de hauteur, il peut être conforme pour une isolation thermique de sous-sol, qui serait autrement impossible d’accès.

L’isolation du sous-sol améliore l’efficacité énergétique d’un bâtiment de deux façons :

En réduisant la perte de chaleur entre l’espace sous le bâtiment et le sol.

En créant une barrière à l’air froid entrant dans le logement.

L’application «in situ» permet à l’isolation de s’ajuster parfaitement au support. Cette technique permet de diminuer le dérangement causé par les travaux de rénovation dans les locaux habités.