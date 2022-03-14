Q-Bot, isolez l'impossible avec le robot isolant. Faites entrer l'intelligence artificielle dans vos vides sanitaires

ConnexionS'abonner
Mirbat Groupe Holding

Si votre vide sanitaire fait moins de 80cm de hauteur, il peut être conforme pour une isolation thermique de sous-sol, qui serait autrement impossible d’accès.

L’isolation du sous-sol améliore l’efficacité énergétique d’un bâtiment de deux façons :

  • En réduisant la perte de chaleur entre l’espace sous le bâtiment et le sol.
  • En créant une barrière à l’air froid entrant dans le logement. 

L’application «in situ» permet à l’isolation de s’ajuster parfaitement au support. Cette technique permet de diminuer le dérangement causé par les travaux de rénovation dans les locaux habités.

Caractéristiques techniques

Contrôlé et dirigé par un applicateur, le robot est ainsi en mesure d’accéder à distance un environnement dangereux ou physiquement impraticable pour un humain.
Il est inséré dans le vide sanitaire par une bouche d’aération, explore et cartographie l’environnement pour ensuite projeter une couche de mousse polyuréthane haute performance.

Application :
Vide Sanitaire bas
Vide Sanitaire
Rampants

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Mirbat Groupe Holding - Batiweb

MGH | Mirbat Groupe Holding englobe plusieurs sociétés ayant pour but d’œuvrer...

6883 route de Marseille
84140 MONTFAVET
France

