T-Fix : système bi-composant de mousse polyuréthane spécialement conçu pour la fixation de poteaux de différentes matières (bois, métal, PVC…)

T-Fix est un système bi-composant de mousse polyuréthane spécialement conçu pour la fixation de poteaux de différentes matières (bois, métal, PVC…) dans la terre.

Destiné aux aménagements extérieurs, T-fix est facile et rapide d’utilisation, il permet de sceller des poteaux sans aucun outil. De plus, il est imputrescible et totalement étanche à l’eau.

Le T-fix permet de fixer les petites structures telles que les clôtures, bordures, luminaires de jardin, boîtes aux lettres, nichoirs, petites structures de jeu de plein air, éléments de décoration extérieure, panneaux de chantier et signalisations temporaires... Sans avoir besoin d’utiliser ni béton ni mortier (qui nécessiterais eux une mise en œuvre plus longue et fastidieuse).

Une fois le mélange effectué, les deux composants du T-fix forment une mousse qui s’expanse dans la cavité en 3 à 5 minutes.

Ce produit est fabriqué en France, dans l’usine de formulation de polyols TPF Industrie située à Noves (13) en Provence.

Seulement 4 étapes pour utiliser T-FIX :