ConnexionS'abonner
Fermer

T-Fix : système bi-composant de mousse polyuréthane spécialement conçu pour la fixation de poteaux de différentes matières (bois, métal, PVC…)

Partager le produit
Mirbat Groupe Holding

T-Fix est un système bi-composant de mousse polyuréthane spécialement conçu pour la fixation de poteaux de différentes matières (bois, métal, PVC…) dans la terre.

Destiné aux aménagements extérieurs, T-fix est facile et rapide d’utilisation, il permet de sceller des poteaux sans aucun outil. De plus, il est imputrescible et totalement étanche à l’eau.

Le T-fix permet de fixer les petites structures telles que les clôtures, bordures, luminaires de jardin, boîtes aux lettres, nichoirs, petites structures de jeu de plein air, éléments de décoration extérieure, panneaux de chantier et signalisations temporaires... Sans avoir besoin d’utiliser ni béton ni mortier (qui nécessiterais eux une mise en œuvre plus longue et fastidieuse). 

Une fois le mélange effectué, les deux composants du T-fix forment une mousse qui s’expanse dans la cavité en 3 à 5 minutes.

Ce produit est fabriqué en France, dans l’usine de formulation de polyols TPF Industrie située à Noves (13) en Provence.

Seulement 4 étapes pour utiliser T-FIX :

  • Creuser
  • Mélanger
  • Verser
  • Finaliser

Fiche technique

Divers

Application :
pour la fixation de poteaux de différentes matières dans la terre. Poteau en bois, poteau en métal, poteau en PVC…

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Maison individuelle
  • Sports et loisirs
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Mirbat Groupe Holding - Batiweb

MGH | Mirbat Groupe Holding englobe plusieurs sociétés ayant pour but d’œuvrer...

6883 route de Marseille
84140 MONTFAVET
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.