Syneris Confort : procédé pour l’isolation thermique en polyuréthane rigide pour les murs maçonnées et murs bétons
DOMAINE D’EMPLOI :
- Murs maçonnés
- Murs bétons
MISE EN APPLICATION :
Après expansion l’isolant est prêt à recevoir :
- contre-cloisons maçonnées selon (NF DTU 20.13)
- contre-cloisons avec des montants simples ou doubles sans fixation intermédiaire au support selon (NF DTU 25.41)
- contre-cloisons constituées de fourrures avec appuis intermédiaires clipsés selon (NF DTU 25.41)
AVANTAGES :
- Étanchéité parfaite des contours de fenêtres
- Épouse les interstices
- Gain des tapés de menuiserie
- Étanchéité à l’air des parois
- Faible épaisseur nécessaire pour une bonne isolation (gain en cm)
- Compatible avec les systèmes de rails montants ou appuis
- Rapidité d’intervention
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Résistance R maxi > à 9
Étanche à l’air
Épaisseur de 25 mm à 220 mm
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
OSEOKIT PRO : un système d'isolation complet & professionnel
Oseokit Pro est LA solution professionnelle, rapide et efficace pour les travaux d'isolation des murs, plafonds et rampants de toiture. Oseokit Pro, c'est un système complet et professionnel...
Triotherm : plancher chauffant rafraîchissant
Notre solution TRIOTHERM 360 est coordonnée par un seul interlocuteur pour la mise en œuvre des trois procédés innovants. TRIOTHERM 360 est la meilleure solution de plancher...
T-Fix : système bi-composant de mousse polyuréthane spécialement conçu pour la fixation de poteaux de différentes matières (bois, métal,...
T-Fix est un système bi-composant de mousse polyuréthane spécialement conçu pour la fixation de poteaux de différentes matières (bois, métal, PVC…)...
Q-Bot, isolez l'impossible avec le robot isolant. Faites entrer l'intelligence artificielle dans vos vides sanitaires
Si votre vide sanitaire fait moins de 80cm de hauteur, il peut être conforme pour une isolation thermique de sous-sol, qui serait autrement impossible d’accès. L’isolation du...
Oseo Sol : procédé d'isolation thermique à base de mousse polyuréthane pour l'isolation des sols
DOMAINE D’EMPLOI : Planchers en béton Plancher en bois Planchers bas ou intermédiaire. MISE EN APPLICATION : Après expansion une isolation rigide est prête...
Oseo Top : isolation thermo-acoustique : procédé d’isolation thermique, adhérant à son support, en mousse polyuréthane à cellules ouvertes,...
DOMAINE D’EMPLOI : Plafonds rampants Sous faces de planchers Murs maçonnés Murs à ossatures en bois MISE EN APPLICATION : Après expansion l’isolant...
Syneris Horizon : procédé pour l’isolation thermique en polyuréthane projeté rigide à cellules fermées
DOMAINE D’EMPLOI : Planchers en béton Plancher en bois, Planchers bas ou intermédiaire. MISE EN APPLICATION : Après expansion une isolation rigide est prête...
Syneris Ambiance : procédé pour l’isolation thermo-acoustique en polyuréthane projeté souple à cellules ouvertes
DOMAINE D’EMPLOI : Plafonds rampants Sous faces de planchers Murs maçonnés Murs à ossatures en bois MISE EN APPLICATION : Après expansion l’isolant...
Oseo Mur : procédé d'isolation thermique à base de mousse polyuréthane pour l'isolation des murs
DOMAINE D’EMPLOI : Murs maçonnés Murs bétons MISE EN APPLICATION : Après expansion l’isolant est prêt à recevoir : contre-cloisons...