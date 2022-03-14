Syneris Horizon : procédé pour l’isolation thermique en polyuréthane projeté rigide à cellules fermées
DOMAINE D’EMPLOI :
- Planchers en béton
- Plancher en bois,
- Planchers bas ou intermédiaire.
MISE EN APPLICATION :
Après expansion une isolation rigide est prête à recevoir :
- une chape en mortier ou une dalle en béton (NF DTU 26.2),
- un mortier de scellement de carrelage,
- une chape fluide sous Avis Technique ou Document Technique d’Application, avec ou sans chauffage au sol,
- un plancher chauffant
AVANTAGES :
- Enrobage des gaines techniques
- Étanchéité à l’air
- Suppression des ponts thermiques
- Rattrapage de niveau
- Pas de ravoirage nécessaire
- Rapidité d’intervention
- Idéale pour le coulage d’une chape et l’installation d’un plancher chauffant
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Résistance R maxi > à 9
Résistance à la compression > 150Kpa
Épaisseur de 25 mm à 220 mm
Labels et certifications
- NF
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
- Isolation
- étanchéité
- Rénovation
- Cstb
- Construction
- RE2020
- Afficher plus
OSEOKIT PRO : un système d'isolation complet & professionnel
Oseokit Pro est LA solution professionnelle, rapide et efficace pour les travaux d'isolation des murs, plafonds et rampants de toiture. Oseokit Pro, c'est un système complet et professionnel...
Triotherm : plancher chauffant rafraîchissant
Notre solution TRIOTHERM 360 est coordonnée par un seul interlocuteur pour la mise en œuvre des trois procédés innovants. TRIOTHERM 360 est la meilleure solution de plancher...
T-Fix : système bi-composant de mousse polyuréthane spécialement conçu pour la fixation de poteaux de différentes matières (bois, métal,...
T-Fix est un système bi-composant de mousse polyuréthane spécialement conçu pour la fixation de poteaux de différentes matières (bois, métal, PVC…)...
Q-Bot, isolez l'impossible avec le robot isolant. Faites entrer l'intelligence artificielle dans vos vides sanitaires
Si votre vide sanitaire fait moins de 80cm de hauteur, il peut être conforme pour une isolation thermique de sous-sol, qui serait autrement impossible d’accès. L’isolation du...
Oseo Sol : procédé d'isolation thermique à base de mousse polyuréthane pour l'isolation des sols
DOMAINE D’EMPLOI : Planchers en béton Plancher en bois Planchers bas ou intermédiaire. MISE EN APPLICATION : Après expansion une isolation rigide est prête...
Oseo Top : isolation thermo-acoustique : procédé d’isolation thermique, adhérant à son support, en mousse polyuréthane à cellules ouvertes,...
DOMAINE D’EMPLOI : Plafonds rampants Sous faces de planchers Murs maçonnés Murs à ossatures en bois MISE EN APPLICATION : Après expansion l’isolant...
Syneris Ambiance : procédé pour l’isolation thermo-acoustique en polyuréthane projeté souple à cellules ouvertes
DOMAINE D’EMPLOI : Plafonds rampants Sous faces de planchers Murs maçonnés Murs à ossatures en bois MISE EN APPLICATION : Après expansion l’isolant...
Oseo Mur : procédé d'isolation thermique à base de mousse polyuréthane pour l'isolation des murs
DOMAINE D’EMPLOI : Murs maçonnés Murs bétons MISE EN APPLICATION : Après expansion l’isolant est prêt à recevoir : contre-cloisons...
Syneris Confort : procédé pour l’isolation thermique en polyuréthane rigide pour les murs maçonnées et murs bétons
DOMAINE D’EMPLOI : Murs maçonnés Murs bétons MISE EN APPLICATION : Après expansion l’isolant est prêt à recevoir : contre-cloisons...