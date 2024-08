Panneau isolant intégré dans les murs bétons Knauf Xtherm Mur-B2i Rc30

DIMENSIONS : 2 500 x 1 200 mm.

ÉPAISSEURS : 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm. Autres épaisseurs et autres longueurs disponibles sous condition de délai et de quantités minimales.

BORDS : droits.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : 0,032 W/(m.K).

PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n°16/007/1194.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE UTILE Rc : 30 kPa.

TRANSMISSION DE VAPEUR D'EAU - μ : 20 à 40.

MISE EN OEUVRE : conformément à l’Avis Technique et aux recommandations Knauf. La pression lithostatique du béton qui s’exerce en phase de coulage sur le panneau ne doit pas dépasser sa résistance à la compression (Rc).

NORME PRODUIT : NF EN 13163.