Knauf AQUAPANEL Outdoor enduit

LARGEUR : 900 mm.

LONGUEURS : 1200, 2400, 2500 mm.

ÉPAISSEUR : 12,5 mm.

RAYON DE COURBURE : min. pour plaque de 900 mm de large : 3 m, min. pour plaque de 300 mm de large : 1 m.

MASSE SURFACIQUE : environ 15 kg/m².

DENSITÉ APPARENTE à sec : environ 1150 kg/m³.

VALEUR pH : 12.

RÉACTION AU FEU : classement A1 n° MPA 230009389-3.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : 0,35 mW/(m.K).

AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN : ATE 07/0173.

AVIS TECHNIQUE : sur support maçonnerie ou béton : AT n°2.2/12-1529_V3/V4, sur support construction ossature bois : AT n°2.2/12-1529 et AT n°2.2/21-1834_V1/V2.

CHOCS ET DÉGRADATIONS : système classé Q4.

INGÉLIF CLASSE A : résiste à l’humidité.

CLASSEMENT reVETIR : r2e3V*E3T4I4R4 *(V1 à V4).