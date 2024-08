Panneau isolant Knauf Thane Sarking (petit et grand format)

Knauf Thane Sarking est un panneau isolant conforme à la norme NF EN 13165 composé d’une âme en mousse de polyuréthane de type PIR et de deux parements de surfaces multicouches composites kraft anti-glisses et quadrillés.

Application :

Isolation thermique par l’extérieur en support de couverture ventilées des toitures en pente, selon le procédé « Sarking » sur support continu, des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs, Établissements Recevant du Public ou bâtiments tertiaires :

Locaux à faible ou moyenne hygrométrie.

En climat de plaine, jusqu’à une altitude de 900 m.

Petit format : en climat de montagne, jusqu’à une altitude de 2000 m.

Il s’emploie en un ou deux lits posés sur un parement formant plafond et fixé dans les éléments porteurs de la charpente d’entraxe maximal 1 m, en travaux neufs et en rénovation.

Spécificité du Knauf Thane Sarking Grand Format :

Isolation thermique par l’extérieur en support de couvertures ventilées des toitures en pente directement sur charpente panne + chevron des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs, Établissements Recevant du Public ou bâtiments tertiaires :

Locaux à faible ou moyenne hygrométrie.

En climat de plaine, jusqu’à une altitude de 900 m.

Le procédé s’emploie en travaux neufs et en rénovation en un lit d’épaisseur minimale 110 mm ou deux lits (avec une épaisseur minimale de 110 mm pour le premier lit et une épaisseur maximale de 2x110 mm). Les panneaux sont posés et fixés directement sur les éléments porteurs de type chevron de largeur minimale 6 cm et d’entraxe maximal 75 cm associé systématiquement à un plafond suspendu assurant la protection au feu.

Les + KNAUF :

Parement quadrillé et antiglisse.

Faible épaisseur pour une performance thermique élevée.

Résistance à la compression.

Emboitement des panneaux.

Matériaux (détail) :

PU

Labels & Certifications (détail) :