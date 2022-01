Next

Le SYSTEME HIGH-STIL® est composé de rails et de montants en acier spécifique de haute résistance mécanique, surs lesquels sont fixés des plaques Placoplatre® d’épaisseur 25 mm. Il est utilisé pour les cloisons et doublages de grande hauteur, dans les bâtiments commerciaux, industriels et de stockage. Facile à mettre en œuvre, le système High-Stil® possède également des performances feu garanties.