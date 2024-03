Pince Multifonction 8 en 1

Sur les chantiers ou déplacement, plus besoin de porter un lourd sac d'outils rempli de nombreuses pinces différentes ! Avec la pince multifonction isolée, vous n’économisez pas seulement une bonne partie du poids, mais aussi une place précieuse dans votre trousse ou sac à outils.Elle combine en tout huit fonctions en un seul outil : ébavurer, plier les œillets, tenir et saisir, visser, dénuder, sertir, couper les câbles et raccourcir les vis.

Ainsi, toutes les étapes essentielles de travail peuvent être réalisées avec un seul outil. En commençant par la pointe universelle de la tête de pince : il est possible de plier les fils très facilement avec le côté arrondi sans les endommager afin de former de petits œillets. Le côté plat et angulaire permet d'ébavurer les pièces en plastique, telles que celles des boîtes d'encastrement, par exemple. Les surfaces de prise offrent elles aussi deux possibilités. La surface lisse à l'avant permet de guider les fils sans les endommager, alors que la surface dentée qui se trouve à l'arrière permet une prise puissante et sûre. Le trou est formé avec une géométrie nouvellement développée, si bien que les objets hexagonaux peuvent eux aussi être saisis, en plus des matériaux ronds et des tuyaux. Cette forme spéciale permet également de serrer les vis six pans et les écrous. Pour travailler sur les câbles, cette pince offre la possibilité de couper avec précision et proprement les câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à un diamètre de 5 x 2,5 mm² (Ø 15 mm), et comprend également trois dénudeurs séparés pour les fils de 0,75 mm², 1,5 mm² et 2,5 mm². La zone de sertissage permet de sertir les cosses conducteurs sur une plage de 0,5 à 2,5 mm². Enfin, il est également possible de couper les vis afin de les raccourcir à la longueur désirée, jusqu'à un diamètre de 3,3 mm.

Tout en protégeant votre santé

La pince multifonction se distingue aussi par son efficacité et son ergonomie. Un ressort d'ouverture amovible permet de travailler sans effort pendant que les branches de la poignée à deux composants soulagent les mains et les muscles. Ainsi, une fois le travail accompli, il est possible de refermer la pince complètement pour la ranger sans prendre de place. Cette pince est soumise à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Labels et certifications (détail) :