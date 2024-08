Plafond acoustique non démontable Knauf Delta 4

Plaque de plâtre cartonnée à 4 bords amincis, d'épaisseur 12,5 mm, pour murs et plafonds non démontables, permettant une finition soignée des joints. 5 types de perforations sont disponibles, déclinées en plusieurs décors.

Les plaques sont revêtues au verso d'un voile acoustique assurant une bonne protection dans les fréquences aiguës et une protection contre la poussière.

Application :

Tous types de projets sujets à des exigences esthétiques et acoustiques spécifiques.

Construction neuves ou réhabilitation.

Tous types de bâtiments mais plus particulièrement des bâtiments tertiaires : commerces, éducation, sport, santé, culture, loisirs...

Plafonds rayonnants plâtre.

Les + KNAU F :

Une excellente absorption acoustique.

Plaque avec 4 bords amincis pour une finition soignée des joints.

Des solutions sur mesure.

Labels & Certifications (détail) :