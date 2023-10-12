Ponceuse lente "PBV-400" pour I.T.E polystyrène
Pour poncer le polystyrène expansé servant d'isolant. Vitesse lente pour ne pas brûler le polystyrène ou enlever trop de matière. Livrée en carton avec 1 disque abrasif gr. 24 ø 380 mm. Réf.94059
Peut se connecter à l'aspirateur dorsal "KD-1100" réf.93960
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Puissance : 800 W.
Vitesse : 0 à 85 tr/ min.
Diam disque : 380 mm.
Voltage : 230 V.
Poids : 6,39 kg.
Divers
Livrée en carton avec 1 disque abrasif gr.
24 ø 380 mm.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Nez de marche "Dessus striés" - Strié dessus large
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade et de chute. Contribue à la mise en Accessibilité des bâtiments recevant du public et de...
Décolleuse autotractée "Liberco"
Décolleuse autotractée pour déposer les revêtements de sol souples les plus durs, tels que les sols collés, les moquettes, les PVC, le linoléum et les surfaces...
Les barrettes de guidage adhésives « Easyguide-2 » : une pose rapide et fiable
En tant que rails de guidage, les barrettes « Easyguide-2 » facilitent le déplacement et l’orientation des personnes en situation d’handicap visuel. Adhésif de dernière...
Indicateur d'humidité
Détecte l'humidité jusqu'à 4 cm de profondeur, même à travers un carrelage. Spécialement calibrée pour indiquer des mesures en % d'humidité...
Aspirateur poussières fines « VACROM 25 » Classe L
Aspirateur industriel pour la collecte des poussières fines (plâtre, ciment, béton) et liquides (travail sans sac). Régulateur de vitesse. Prise électroportatif avec...
Gamme «ALL-GRIP» - antidérapant sol
La gamme «ALL-GRIP» est constituée de produits conçus à partir de fibre de verre très robuste et dotée d’une surface graineuse antidérapante...
Nez de marches
Plus de 150 références de nez de marches antidérapants ou de décoration, en aluminium anodisé argent ou or, en laiton, inox, pvc ou caoutchouc. A noter, une gamme avec...
Bande de guidage "Bao-Roll" Blanc
Bande de guidage en résine à réaliser en combinant : Un pochoir adhésivé en rouleau facile et rapide à appliquer au sol, Une résine...
Cadres encastrés dans LVT & Stratifiés
Seuils extra-plats, ép. 2 mm. Lors d’une pose de sol LVT de 5 à 6 mm d’épaisseur, laisser une espace vide ou créer un espace après pose en délignant...
Tapis Quick Trio à la coupe / au rouleau
Le Quick Trio est un tapis d'entrée révolutionnaire à usage commercial modéré composé de polypropylène et de polyamide répartis sur 3 bandes...