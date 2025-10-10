ConnexionS'abonner
Fermer

Porte d’entrée aluminium K-LINE : design et performance

K-LINE
Partager : 

Les portes d’entrée en aluminium K-LINE incarnent la parfaite fusion entre design moderne, sécurité avancée et performances thermiques inégalées.

Conçues pour répondre aux exigences des professionnels et des particuliers, elles s’intègrent parfaitement à tous types d'habitat, qu'il soit neuf ou en rénovation. Personnalisables dans une large gamme de coloris et finitions, elles offrent également des solutions sur mesure pour s'adapter à vos besoins spécifiques. De plus, leur capacité d’isolation thermique jusqu'à Ud 0,68 W/m².K et leurs options de sécurité renforcée (serrure 5 points) garantissent une protection optimale contre les intempéries et les tentatives d'effraction.

Grâce à leur conception innovante et leur rupture de pont thermique, elles sont également un excellent choix pour réduire la consommation énergétique et améliorer le confort intérieur. Leur esthétique, sobre et élégante, permet de valoriser l’entrée de votre domicile tout en alliant modernité et praticité.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Ouvrant monobloc isolant de 72 à 85 mm : composé d’un panneau aluminium extérieur de 2,5 mm et d’un panneau acier intérieur de 0,75 mm.
Isolation thermique : jusqu’à Ud 0,68 W/m².K.
Isolation acoustique : Ra,tr jusqu’à 35 dB.
Serrure 5 points : de série, avec 2 crochets.
Seuil réduit de 20 mm : sans encastrement, conforme PMR avec drainage caché.
Paumelles réglables bi-dimensionnelles : option possible en tri-dimensionnelles.
Rupture de pont thermique complète : dormant, ouvrant et seuil.
Joint d’étanchéité périphérique : avec jet d’eau.
Barillet européen 3 clés : de série.
Personnalisation : bicoloration (blanc à l’intérieur/couleur à l’extérieur) ou monocoloration.
Accessoires : poignées, barres de tirage, caches paumelles, etc.

Matériaux

  • Aluminium

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
K-LINE - Batiweb

Forte de ses 30 années d'innovation et d'un outil de production inédit, K•LINE...

24 Avenue des Sables CS40129
85501 LES HERBIERS Cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.