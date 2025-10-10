Porte d’entrée aluminium K-LINE : design et performance
Les portes d’entrée en aluminium K-LINE incarnent la parfaite fusion entre design moderne, sécurité avancée et performances thermiques inégalées.
Conçues pour répondre aux exigences des professionnels et des particuliers, elles s’intègrent parfaitement à tous types d'habitat, qu'il soit neuf ou en rénovation. Personnalisables dans une large gamme de coloris et finitions, elles offrent également des solutions sur mesure pour s'adapter à vos besoins spécifiques. De plus, leur capacité d’isolation thermique jusqu'à Ud 0,68 W/m².K et leurs options de sécurité renforcée (serrure 5 points) garantissent une protection optimale contre les intempéries et les tentatives d'effraction.
Grâce à leur conception innovante et leur rupture de pont thermique, elles sont également un excellent choix pour réduire la consommation énergétique et améliorer le confort intérieur. Leur esthétique, sobre et élégante, permet de valoriser l’entrée de votre domicile tout en alliant modernité et praticité.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Ouvrant monobloc isolant de 72 à 85 mm : composé d’un panneau aluminium extérieur de 2,5 mm et d’un panneau acier intérieur de 0,75 mm.
Isolation thermique : jusqu’à Ud 0,68 W/m².K.
Isolation acoustique : Ra,tr jusqu’à 35 dB.
Serrure 5 points : de série, avec 2 crochets.
Seuil réduit de 20 mm : sans encastrement, conforme PMR avec drainage caché.
Paumelles réglables bi-dimensionnelles : option possible en tri-dimensionnelles.
Rupture de pont thermique complète : dormant, ouvrant et seuil.
Joint d’étanchéité périphérique : avec jet d’eau.
Barillet européen 3 clés : de série.
Personnalisation : bicoloration (blanc à l’intérieur/couleur à l’extérieur) ou monocoloration.
Accessoires : poignées, barres de tirage, caches paumelles, etc.
Matériaux
- Aluminium
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
