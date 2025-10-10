Porte d’entrée aluminium K-LINE : design et performance

Les portes d’entrée en aluminium K-LINE incarnent la parfaite fusion entre design moderne, sécurité avancée et performances thermiques inégalées.

Conçues pour répondre aux exigences des professionnels et des particuliers, elles s’intègrent parfaitement à tous types d'habitat, qu'il soit neuf ou en rénovation. Personnalisables dans une large gamme de coloris et finitions, elles offrent également des solutions sur mesure pour s'adapter à vos besoins spécifiques. De plus, leur capacité d’isolation thermique jusqu'à Ud 0,68 W/m².K et leurs options de sécurité renforcée (serrure 5 points) garantissent une protection optimale contre les intempéries et les tentatives d'effraction.

Grâce à leur conception innovante et leur rupture de pont thermique, elles sont également un excellent choix pour réduire la consommation énergétique et améliorer le confort intérieur. Leur esthétique, sobre et élégante, permet de valoriser l’entrée de votre domicile tout en alliant modernité et praticité.