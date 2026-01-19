Porte sectionnelle industrielle ARIANE NANO sans ressorts

ARIANE NANO SANS RESSORTS est une petite porte sectionnelle industrielle révolutionnaire représentant LA solution idéale pour une large gamme d'applications. Sa conception innovante et brevetée simplifie l'installation, améliore la sécurité et garantit une satisfaction totale.

ARIANE NANO SANS RESSORTS s’installe aussi facilement qu’un rideau métallique ou un volet roulant. Finies les barres de tensions et la corvée de tension des ressorts. L'axe autoportant préassemblé est équipé d'une motorisation tubulaire avec débrayage par chaîne. Cet axe ne nécessite que 2 plaques de fixation sur les montants verticaux, quel que soit le type de retombée de linteau, permettant un gain de temps considérable lors de la pose. Il n’est plus nécessaire de revenir sur le chantier plusieurs mois après l'installation pour ajuster la tension des ressorts.

En plus de faciliter l'installation, ARIANE SANS RESSORTS garantit une pose plus sécurisée et moins fatigante pour les installateurs. Le risque d'accidents est drastiquement réduit grâce à son axe autoportant, plus léger et ne nécessitant pas de barre de tension.

Elle est parfaitement adaptée aux environnements exigeants, tels que les scieries, les carrières, les menuiseries et les bâtiments frigorifiques. Son axe tubulaire octogonal, rigide et galvanisé offre des performances optimales et nécessite moins d'entretien qu'un axe traditionnel, tout en ayant une durée de vie supérieure.

Contrairement aux portes sectionnelles traditionnelles, il n’y a plus besoin de fer de reprise, cela permet d'économiser du temps et de l'argent en évitant des travaux supplémentaires. En éliminant les ressorts et le nombre pièces mécaniques en mouvement, le risque d'usure ou de rupture est considérablement réduit, ce qui se traduit par une durée de vie accrue.

Comparé aux ressorts traditionnels, le moteur d'ARIANE SANS RESSORTS peut réaliser un nombre beaucoup plus élevé de cycles d'ouverture et, en cas de défaillance moteur, un treuil permet de manœuvrer la porte sans interrompre l’activité, évitant ainsi les pertes d'exploitation. Sa maintenance et son dépannage, sont eux aussi simplifiés : le moteur et le système de sécurité sont accessibles à l'extérieur des montants.

ARIANE SANS RESSORTS offre une installation facile, des avantages considérables pour les installateurs et les utilisateurs, ainsi qu'une adaptabilité exceptionnelle. Son axe sans ressorts, sa fiabilité, sa durabilité et sa maintenance simplifiée en font une solution de fermeture idéale !

Matériaux (détail) :

Acier galvanisé, Panneaux sandwich acier, Mousse polyuréthane, Isolation, EPDM, Polycarbonate, Quincaillerie acier, Motorisation électrique, Composants mécaniques, Thermolaquage.

Labels et certifications (détail) :