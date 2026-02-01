Edilians annonce l’acquisition de l'italien Industrie Cotto Possagno
Publié le 01 février 2026, mis à jour le 30 janvier 2026 à 16h48, par Nils Buchsbaum
Le groupe Edilians, spécialiste de la construction et de la rénovation des enveloppes du bâtiment, annonce la signature d’un contrat en vue de l’acquisition d’Industrie Cotto Possagno, entreprise italienne fabricante de tuiles en terre cuite.
« Cette opération stratégique s'inscrit dans la dynamique de développement international du groupe », indique le communiqué de l’entreprise. Fort de plus de 450 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, Edilians, déjà implanté en France, en Espagne et au Portugal, accentue ainsi son déploiement sur le marché italien ainsi que sur les marchés à l’export.
Renforcer la présence sur le marché italien
Comptant plus de 150 salariés pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 40 millions d’euros, Industrie Cotto Possagno s’appuie sur « un ancrage territorial solide, porté par son histoire et ses marques commerciales au service d'une gamme riche de produits, d'un savoir-faire séculaire et d'un contrôle complet de sa chaîne d'approvisionnement ». L’entreprise italienne dispose de quatre carrières en exploitation et de quatre lignes de production principales.
« Cette opération représente une opportunité importante pour Industrie Cotto Possagno : nous rejoignons un groupe solide à vocation internationale, avec lequel nous partageons des valeurs fondamentales telles que la qualité, la tradition manufacturière et l'engagement en faveur du développement durable. Nous sommes convaincus que cette intégration nous permettra de renforcer encore notre présence sur le marché italien et d'accélérer notre développement sur les marchés étrangers, tout en préservant notre identité et les compétences présentes sur notre territoire », a déclaré Alessandro Vardanega, président du conseil d’administration d’Industrie Cotto Possagno.
Par Nils Buchsbaum
Les tags associés
