Logement : hausse des permis de construire de 15 % en 2025

Les derniers chiffres ministériels du logement neuf sont tombés ! La construction progresse en 2025 avec plus de permis et de chantiers, mais le secteur reste loin de son niveau moyen quinquennal.

Les indicateurs de la construction de logements montrent un redressement en 2025. Selon une première estimation du ministère de la Ville et du Logement publiée le 30 janvier, près de 380 000 permis de construire ont été délivrés sur l’année, en hausse sensible par rapport à 2024, mais toujours en retrait par rapport aux niveaux moyens observés sur les cinq dernières années.

L’activité sur les chantiers progresse plus modestement. En 2025, la construction de 274 611 logements a été engagée, d’après des données partielles du ministère, ce qui représente une augmentation de 5 % sur un an. Le nombre de mises en chantier reste toutefois en recul de 21,3 % par rapport à la moyenne observée entre 2019 et 2024. Le ministère précise que ces chiffres sont provisoires, le taux de collecte des informations s’élevant à 65,7 %.

Le logement collectif dope les données

Les maisons individuelles continuent de concentrer les difficultés du secteur. En 2025, 132 819 permis de construire ont été délivrés pour ce type de logements, un niveau qui reste particulièrement dégradé, inférieur de 29,1 % à la moyenne enregistrée sur cinq ans.

Le logement collectif affiche une situation plus favorable. Avec 246 403 logements autorisés en 2025, ce segment a presque renoué avec la moyenne observée sur la période 2019-2024.

Le Service des données et études statistiques (SDES) du gouvernement explique cette évolution « par un niveau plus bas des autorisations de logements collectifs ordinaires, tandis que les logements en résidence sont plus hauts que la tendance à moyen terme ».

Si l’on exclut les résidences pour personnes âgées, étudiants, personnes handicapées ou touristes, les autorisations de logements collectifs restent légèrement inférieures à leur moyenne quinquennale, affichant un recul de 2,7 %.

Le mois de décembre connaît toutefois une dynamique positive, avec 32 381 logements autorisés, en hausse de 6,9 % par rapport au mois précédent.

Vers une embellie durable grâce au nouveau disositif d'investissement locatif ?

« Malgré ce sursaut de fin d'année, l'activité du second semestre reste moins dynamique que celle du premier, marqué par de fortes progressions (...), après deux années défavorables », a déclaré le ministère de la Ville et du Logement.

Le président de la FPI, Pascal Boulanger n’a pas tardé de réagir aux chiffres présentés par le ministère : « La disparition du dispositif Pinel a privé le secteur d’un levier essentiel de déclenchement des opérations : sans investisseurs, de nombreux programmes n’atteignent plus le seuil de pré-commercialisation nécessaire pour lancer les chantiers. »

« Dans ce contexte, l’adoption imminente du statut du bailleur privé ouvre de nouvelles perspectives. En instaurant un cadre lisible, stable et incitatif pour l’investissement locatif, le gouvernement contribue à restaurer la confiance, à remettre en mouvement les décisions d’achat et à permettre aux promoteurs de relancer progressivement leurs opérations. La reprise ne sera pas instantanée, mais si ce cadre est sécurisé dans la durée, elle peut s’amorcer puis monter en puissance dès 2026 », poursuit-il.

Par Nils Buchsbaum (avec AFP)