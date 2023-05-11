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PRB COLOR IMPERXANE MAT : Revêtement d'imperméabilisation additivé siloxane pour parois verticales extérieures

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PRB Produits de revêtement du bâtiment
PRB COLOR IMPERXANE MAT : Revêtement d'imperméabilisation additivé siloxane pour parois verticales extérieures - Batiweb

Revêtement d'imperméabilisation additivé siloxane pour parois verticales extérieures.

Avec le temps, les façades s’encrassent que ce soit avec la pollution urbaine, les embruns et les environnements boisés. 
Le PRB COLOR IMPERXANE MAT permet à la façade rénovée d'être résistante à l’encrassement grâce à sa résine siloxane et  à sa résine réticulable aux UV. 

PRB COLOR IMPERXANE MAT s’utilise sur supports neufs ou anciens. 

Les avantages du produit

  • Résistance à la fi ssuration de A1(D3) à A5 (I4)
  • Effet perlant, peu d’encrassement
  • Finition mate minérale
  • Protège les façades de la pollution urbaine,  de l’encrassement biologique et des embruns
  • Excellente perméabilité à la vapeur d’eau

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Disponible en seau plastique de 17 kg.
Consommation : voir tableau
Couleur : Teintes des nuanciers PRB
Conservation : 24 mois

Matériaux

  • Résine

Labels et certifications

  • FDES

Divers

Revêtement siloxané d’imperméabilité microporeux pour parois verticales extérieures, neuves ou en rénovation.
Revêtement Réticulable aux UV permettant d’avoir une résistance renforcée à la fissuration et à l’encrassement.
Possibilité d’une fi nition structurée avec le PRB CRÉPIMUR Souple M.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
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