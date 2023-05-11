PRB COLOR IMPERXANE MAT : Revêtement d'imperméabilisation additivé siloxane pour parois verticales extérieures
Revêtement d'imperméabilisation additivé siloxane pour parois verticales extérieures.
Avec le temps, les façades s’encrassent que ce soit avec la pollution urbaine, les embruns et les environnements boisés.
Le PRB COLOR IMPERXANE MAT permet à la façade rénovée d'être résistante à l’encrassement grâce à sa résine siloxane et à sa résine réticulable aux UV.
PRB COLOR IMPERXANE MAT s’utilise sur supports neufs ou anciens.
Les avantages du produit :
- Résistance à la fi ssuration de A1(D3) à A5 (I4)
- Effet perlant, peu d’encrassement
- Finition mate minérale
- Protège les façades de la pollution urbaine, de l’encrassement biologique et des embruns
- Excellente perméabilité à la vapeur d’eau
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Disponible en seau plastique de 17 kg.
Consommation : voir tableau
Couleur : Teintes des nuanciers PRB
Conservation : 24 mois
Matériaux
- Résine
Labels et certifications
- FDES
Divers
Revêtement siloxané d’imperméabilité microporeux pour parois verticales extérieures, neuves ou en rénovation.
Revêtement Réticulable aux UV permettant d’avoir une résistance renforcée à la fissuration et à l’encrassement.
Possibilité d’une fi nition structurée avec le PRB CRÉPIMUR Souple M.
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Décoration
- Revêtement
- Résine
- Imperméabilisation
- PRB
- Afficher plus
COL WHITE : mortier colle amélioré « super blanc », spécial douche
Mortier-colle super blanc pour une pose facile des carrelages et pierres. Bonne résistance à la glissance en application murale. Idéal pour substitution des adhésifs en pâte...
COL DUO FLEX : mortier colle fibré amélioré déformable
Mortier-colle hautes performances 2 en 1 à gâchage variable : consistance normale ou fluide pour la pose facile des carrelages. Permet la pose des grands formats jusqu’à...
PRB Joint Rectiflex, joint fin hydrofugé & prise semi rapide
Le PRB Joint Rectiflex est un mortier fin hydrofugé à prise semi-rapide, pour carreaux rectifiés, joints de 1 à 8 mm. Le produit se nettoie et s’entretient facilement...
COL PATE PLUS, adhésif amélioré hautes performances
Adhésif amélioré hautes performances pour pose de carrelages en locaux humides. Prêt à l’emploi, collage de petits et grands formats jusqu’à 2000 cm². Pose...
PRB FIXO DPA, Adhésif pour le maintien des dalles plombantes amovibles, pvc ou textiles
PRB FIXO DPA est un adhésif pour le maintien des dalles plombantes amovibles, pvc ou textiles. Il dispose de l’émicode EC1 + et de la norme sans solvant. Il contribue ainsi à...
PRB RÉNOMUR PATE, sous-couche d'interposition
Le PRB RÉNOMUR PÂTE est une sous-couche d’interposition en pâte prête à l’emploi, qui entre dans la composition du procédé PRB RÉNOMUR...
PRB THERMOLOOK EMI NEUF : Système ITE EMI sur supports neufs, finitions hydraulique mince, peinture ou RPE/RME sur PSE
SYSTÈME PRB THERMOLOOK EMI NEUF FINITION HYDRAULIQUE MINCE PRB CRÉPICHAUX (SOUS COUCHE ET FINITION) Procédé d’Isolation Thermique par l’Extérieur, constitué...
PRB Finichaux, enduit monocouche allégé
PRB FINICHAUX GF/GM est un enduit à la chaux microfibré allégé grain fin ou grain moyen. Intégré à la gamme patrimoine PRB, HISTORIA, il est adapté...
PRB COLOR LITE HYDRO, Peinture de ravalement mate à base de résine Hydro Pliolite®
PRB COLOR LITE HYDRO est une peinture de ravalement mat à base de résine hydro pliolite® pour la protection et la décoration des façades. Le produit s’emploie sur...
Modénatures PRB STYLPROFIL
Les modénatures sont un ensemble de moulures formant un élément de décor en façade tels que corniches, bandeaux et appuis de fenêtres. Les modénatures PRB...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
Les vidéos de la marque
PRB fête ses 50 ans d’innovation et d’engagement durable
En 2025, PRB célèbre 50 ans d’expertise dans les produits du bâtiment, symbole d’un savoir-faire français alliant ancrage local et engagement durable.
PRB CRÉPICHAUX F : enduit à la chaux pour bâti ancien
PRB dévoile CRÉPICHAUX F, un enduit minéral à la chaux aérienne dédié à la restauration du bâti ancien, alliant esthétique, durabilité et savoir-faire patrimonial.