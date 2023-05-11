PRB COLOR IMPERXANE MAT : Revêtement d'imperméabilisation additivé siloxane pour parois verticales extérieures

Revêtement d'imperméabilisation additivé siloxane pour parois verticales extérieures.

Avec le temps, les façades s’encrassent que ce soit avec la pollution urbaine, les embruns et les environnements boisés.

Le PRB COLOR IMPERXANE MAT permet à la façade rénovée d'être résistante à l’encrassement grâce à sa résine siloxane et à sa résine réticulable aux UV.

PRB COLOR IMPERXANE MAT s’utilise sur supports neufs ou anciens.

Les avantages du produit :