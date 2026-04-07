PRB EXPERT : nettoyer, traiter, protéger les façades
La gamme PRB EXPERT propose des solutions professionnelles complètes pour le nettoyage, le traitement et la protection des façades et supports du bâtiment. Conçue pour répondre aux exigences des chantiers modernes, cette gamme s’adresse aussi bien aux artisans qu’aux particuliers souhaitant garantir la durabilité des matériaux.
Basée sur une approche structurée en trois étapes – nettoyer, traiter, protéger – la gamme PRB EXPERT permet d’intervenir efficacement sur tous types de supports, en rénovation comme en entretien.
Cette approche se décline à travers une sélection de produits complémentaires, conçus pour chaque étape du traitement des supports :
- PRB ACTI FLASH : Nettoyant désincrustant haute performance pour encrassements importants, action rapide.
- PRB ACTI NET : Nettoyant doux sans chlore ni acide, adapté aux salissures modérées.
- PRB ACTI PREV : Traitement préventif et curatif contre algues, lichens et champignons, action longue durée.
- PRB ACTI PREV BOOSTÉ : Traitement renforcé à action rapide, efficace contre micro-organismes et pollution urbaine.
- PRB HYDROFUGE : Protection imperméabilisante avec effet perlant, limite l’humidité et l’encrassement.
- PRB MINÉRALISANT : Consolidant pour supports anciens, effet minéralisant et protection durable.
Dans un contexte où la performance et la lisibilité des produits sont essentielles, PRB propose une offre optimisée avec une gamme courte, une segmentation claire par usage et une prise en main rapide sur chantier. Chaque solution est pensée pour améliorer la productivité tout en assurant un résultat durable.
La phase de nettoyage permet d’éliminer efficacement les salissures, même les plus tenaces, afin de préparer les supports avant travaux. Le traitement agit en profondeur contre les micro-organismes tels que les algues, lichens et champignons, avec des solutions préventives et curatives performantes. Enfin, la protection assure une imperméabilisation durable, limite l’encrassement et prolonge la durée de vie des matériaux.
Grâce à son effet hydrofuge, à ses propriétés minéralisantes et à ses actions longue durée, la gamme PRB EXPERT répond parfaitement aux enjeux actuels de rénovation de façade, entretien des supports et protection des ouvrages.
Sa charte graphique claire et intuitive, avec pictogrammes et visuels explicites, facilite le choix des produits et optimise leur utilisation sur le terrain.
PRB EXPERT, c’est la solution idéale pour garantir des supports propres, sains et protégés durablement, tout en simplifiant le travail des professionnels du bâtiment.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type de produits : Solutions de chimie du bâtiment (nettoyage, traitement, protection)
Utilisation : Intérieur / extérieur (principalement extérieur)
Fonctions : Nettoyage, traitement des micro-organismes, protection des matériaux
Supports compatibles : Béton, enduit, pierre naturelle, brique, supports minéraux
Type d’action : Préventive et curative
Action : Rapide (résultats visibles dès 30 minutes selon produit)
Effet : Hydrofuge, perlant, anti-encrassement
Propriétés : Action rémanente longue durée, consolidation des supports friables
Perméabilité : Laisse respirer les supports (perméable à la vapeur d’eau)
Application : Pulvérisateur, rouleau ou brosse
État : Produits prêts à l’emploi ou à diluer
Composition : Sans chlore ni acide selon produits
Performance : Efficace sur encrassements légers à forts
Objectif : Préparation, rénovation et protection durable des supports
Ergonomie : Code couleur et pictogrammes pour identification rapide
Divers
Domaines d’application : Façades, murs extérieurs, supports minéraux et anciens supports
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