PRB MORTIER FIN PLUS : mortier fin pour travaux courants de maçonnerie
PRB MORTIER FIN PLUS est un mortier prêt à l’emploi conçu pour les travaux de maçonnerie courante et les finitions.
Sa formulation fine, à granulométrie inférieure à 2 mm, garantit une application précise et une finition soignée. Polyvalent, il convient pour les joints de maçonnerie, petits scellements, ragréages fins et surfaçages de béton. Facile à préparer, PRB MORTIER FIN PLUS s’utilise à la bétonnière, au malaxeur ou manuellement, avec une durée pratique d’utilisation de deux heures à 20°C. Sa résistance mécanique élevée et son faible retrait (< 0,8 mm/m) assurent une durabilité optimale. Adapté aux supports minéraux conformes aux normes NF, ce mortier performant incarne tout le savoir-faire de PRB en matière de solutions techniques fiables et simples à mettre en œuvre.
Les avantages de PRB MORTIER FIN PLUS :
- Travaux courants de maçonnerie : joints et petits scellements
- Travaux de finition : ragréages fins, surfaçage de béton
- Prêt à gâcher
- Granulométrie maximale inférieure à 2 mm
- Hautes résistances mécaniques
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type : Mortier fin prêt à l’emploi
Usage : Maçonnerie courante et finitions
Granulométrie : Inférieure à 2 mm
Résistance mécanique : Élevée
Retrait : Inférieur à 0,8 mm/m
Durée pratique d’utilisation : Environ 2 h à 20°C
Préparation : À la bétonnière, au malaxeur ou manuellement
Supports compatibles : Blocs béton, briques, supports minéraux conformes aux normes NF
Supports à exclure : Plâtre, bois, supports peints
Température d’application : Entre 5°C et 35°C
Conditionnement : Prêt à gâcher
Matériaux
- Mortiers
Labels et certifications
- NF
Divers
Domaine d’emploi : Joints de maçonnerie, petits scellements, ragréages fins, surfaçages de béton
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
Les tags associés
- Finition
- Mortier
- Bâtiment
- Maçonnerie
- Ragréage
- Afficher plus
PRB SE ALLÉGÉ : sous enduit allégé fibré (neuf et rénovation)
Le PRB SE ALLÉGÉ est un sous enduit allégé fibré pour l’imperméabilisation des façades. Le produit s’emploie sur des murs intérieurs...
Modénatures PRB STYLPROFIL
Les modénatures sont un ensemble de moulures formant un élément de décor en façade tels que corniches, bandeaux et appuis de fenêtres. Les modénatures PRB...
Seaux Orange
Les seaux PRB changent de look. L’année 2021 commence colorée chez PRB. L’ensemble des seaux de produits PRB arrivent en orange ! Un contenu informatif simplifié...
PRB REMBLAI TP : bloc de PSE pour remblai allégé
Le PSE est une solution technique particulièrement adaptée pour les remblais routiers ou autres travaux car il assure une très bonne résistance à la compression et possède...
PRB TP REPAR R4 SOL, Mortier fin rapide coulable pour la récupération structurelle des bétons
Idéal pour la réparation des sols en milieu agressif. La réparation du béton est une activité spécifique. Il existe de multiples causes de dégradations...
PRB COLOR LITE HYDRO, peinture de ravalement
PRB COLOR LITE HYDRO est une peinture de ravalement mat à base de résine hydro pliolite® pour la protection et la décoration des façades. Le produit s’emploie sur...
PRB COOL+ ROOF BASE : primaire d'accrochage du système thermo-réfléchissant
PRB COOL+ ROOF BASE est un primaire d'accrochage monocomposant destiné au système thermo-réfléchissant PRB COOL+ ROOF. Il offre une excellente adhérence sur divers...
PRB SYSTÈME COOL + ROOF : cool roofing thermo-réfléchissant
Le cool roofing se défini par l'action d'appliquer un revêtement thermo-réflectif afin de conserver une toiture "fraîche" lors des périodes de fortes...
PRB PLANIPHONE CONFORT : système d'isolation phonique sous carrelage en plaque
Le PRB PLANIPHONE CONFORT est un système d’isolation phonique sous carrelage en plaque permettant un affaiblissement acoustique de 21 décibels.
PRB RÉPAR PIERRE TF/TM – DF/DM : Mortier de réparation conçu pour la restauration des pierres naturelles
PRB développe sa gamme rénovation-restauration en sortant 4 nouveaux produits : le PRB RÉPAR PIERRE TF/TM – DF/DM. Notre produit est disponible en 4 versions pour les pierres...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
Les vidéos de la marque
PRB fête ses 50 ans d’innovation et d’engagement durable
En 2025, PRB célèbre 50 ans d’expertise dans les produits du bâtiment, symbole d’un savoir-faire français alliant ancrage local et engagement durable.
PRB CRÉPICHAUX F : enduit à la chaux pour bâti ancien
PRB dévoile CRÉPICHAUX F, un enduit minéral à la chaux aérienne dédié à la restauration du bâti ancien, alliant esthétique, durabilité et savoir-faire patrimonial.