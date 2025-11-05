PRB MORTIER FIN PLUS : mortier fin pour travaux courants de maçonnerie

ConnexionS'abonner
PRB MORTIER FIN PLUS est un mortier prêt à l’emploi conçu pour les travaux de maçonnerie courante et les finitions.

Sa formulation fine, à granulométrie inférieure à 2 mm, garantit une application précise et une finition soignée. Polyvalent, il convient pour les joints de maçonnerie, petits scellements, ragréages fins et surfaçages de béton. Facile à préparer, PRB MORTIER FIN PLUS s’utilise à la bétonnière, au malaxeur ou manuellement, avec une durée pratique d’utilisation de deux heures à 20°C. Sa résistance mécanique élevée et son faible retrait (< 0,8 mm/m) assurent une durabilité optimale. Adapté aux supports minéraux conformes aux normes NF, ce mortier performant incarne tout le savoir-faire de PRB en matière de solutions techniques fiables et simples à mettre en œuvre.

Les avantages de PRB MORTIER FIN PLUS :

  • Travaux courants de maçonnerie : joints et petits scellements
  • Travaux de finition : ragréages fins, surfaçage de béton
  • Prêt à gâcher
  • Granulométrie maximale inférieure à 2 mm
  • Hautes résistances mécaniques

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type : Mortier fin prêt à l’emploi
Usage : Maçonnerie courante et finitions
Granulométrie : Inférieure à 2 mm
Résistance mécanique : Élevée
Retrait : Inférieur à 0,8 mm/m
Durée pratique d’utilisation : Environ 2 h à 20°C
Préparation : À la bétonnière, au malaxeur ou manuellement
Supports compatibles : Blocs béton, briques, supports minéraux conformes aux normes NF
Supports à exclure : Plâtre, bois, supports peints
Température d’application : Entre 5°C et 35°C
Conditionnement : Prêt à gâcher

Matériaux

  • Mortiers

Labels et certifications

  • NF

Divers

Domaine d’emploi : Joints de maçonnerie, petits scellements, ragréages fins, surfaçages de béton

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

PRB Produits de revêtement du bâtiment - Batiweb

Le revêtement de façade était une technique, PRB en a fait un art. Un art qui associe...

16 Rue de la Tour
85150 Les Achards
France

