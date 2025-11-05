PRB MORTIER FIN PLUS : mortier fin pour travaux courants de maçonnerie

PRB MORTIER FIN PLUS est un mortier prêt à l’emploi conçu pour les travaux de maçonnerie courante et les finitions.

Sa formulation fine, à granulométrie inférieure à 2 mm, garantit une application précise et une finition soignée. Polyvalent, il convient pour les joints de maçonnerie, petits scellements, ragréages fins et surfaçages de béton. Facile à préparer, PRB MORTIER FIN PLUS s’utilise à la bétonnière, au malaxeur ou manuellement, avec une durée pratique d’utilisation de deux heures à 20°C. Sa résistance mécanique élevée et son faible retrait (< 0,8 mm/m) assurent une durabilité optimale. Adapté aux supports minéraux conformes aux normes NF, ce mortier performant incarne tout le savoir-faire de PRB en matière de solutions techniques fiables et simples à mettre en œuvre.

Les avantages de PRB MORTIER FIN PLUS :