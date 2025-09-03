Préservation des cartouches ouvertes "Mastic box"
Mastic box est l’unique solution pour conserver durablement les cartouches (avec la canule montée) de mastic, colle ou silicone entamées. Grâce à son environnement hermétique, sec et étanche, elle prévient l’humidité, bloque les émanations chimiques et protège des chocs thermiques.
Les cartouches restent en état d’usage et peuvent être utilisées jusqu’au bout, sans changer la canule … fini le gaspillage.
Mastic box est livré en boite carton avec :
- Un filtre spécial avec billes orange qui absorbe l’humidité et évite l’assèchement du contenu de la cartouche. Après une 40aine d’utilisations les billes perdent leur couleur et leur efficacité, et il faut régénérer le filtre au micro-ondes.
- Une mini pompe pour faire le vide d’air à l’intérieur de la Mastic box.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimension : 7,7 x 7,7 x 38 cm
Poids : 516 gr
Réf.96920
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
