Préservation des cartouches ouvertes "Mastic box"

Mastic box est l’unique solution pour conserver durablement les cartouches (avec la canule montée) de mastic, colle ou silicone entamées. Grâce à son environnement hermétique, sec et étanche, elle prévient l’humidité, bloque les émanations chimiques et protège des chocs thermiques.

Les cartouches restent en état d’usage et peuvent être utilisées jusqu’au bout, sans changer la canule … fini le gaspillage.

Mastic box est livré en boite carton avec :