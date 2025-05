Produits PMR

1. Lavabos ergonomiques :

Profondeur réduite

Espace dégagé sous le lavabo pour fauteuil roulant

Utilisation confortable et sécurisée



2. Mitigeurs PMR :

Levier allongé pour une manipulation facile

Design accessible et esthétique

Confort thermique et sécurité d’usage



3. WC surélevés et cuvettes suspendues :

Hauteur d’assise : 45 cm

Modèles rallongés pour faciliter les transferts

Confort accru pour les personnes à mobilité réduite



4. Barres d’appui :

Aide aux déplacements en toute sécurité

Installation près des WC, lavabos et douches

Résistance et ergonomie



5. Receveurs de douche (Aérobloc, Singulier, Flight Air) :

Extra-plats et sans ressaut

Accessibilité de plain-pied

Disposent d’un Atex pour conformité réglementaire



6. Paroi de douche Contra Smart :

Largeur jusqu’à 110 cm

Ouverture interne ou externe

Adaptation à toutes les configurations