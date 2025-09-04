ConnexionS'abonner
Projecteur «ROM-LED F-30»

ROMUS
Projecteur «ROM-LED F-30» :

  • Technologie LED SLIM, compact,
  • Diffuseur : Verre trempé
  • Alimentation 220- 240V~/ 50Hz.
  • Puissance 30W 3300 lumens
  • Degré de protection : IP 65.
  • IK07 : Protection contre une énergie d’impact de 2 Joules.
  • Châssis aluminium pliable.
  • Angle du faisceau 110°.
  • Poignée anti-chauffe et antidérapant
  • Norme CE.
  • Accessoire d’accroche au mur /plafond.
  • S’accroche sur trépied réf. 96312

Dim : 262 x 164 x 259 mm.
Poids : 1,2 kg
Réf.96330

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

