Projecteur «ROM-LED F-30»
Projecteur «ROM-LED F-30» :
- Technologie LED SLIM, compact,
- Diffuseur : Verre trempé
- Alimentation 220- 240V~/ 50Hz.
- Puissance 30W 3300 lumens
- Degré de protection : IP 65.
- IK07 : Protection contre une énergie d’impact de 2 Joules.
- Châssis aluminium pliable.
- Angle du faisceau 110°.
- Poignée anti-chauffe et antidérapant
- Norme CE.
- Accessoire d’accroche au mur /plafond.
- S’accroche sur trépied réf. 96312
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dim : 262 x 164 x 259 mm.
Poids : 1,2 kg
Réf.96330
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
