PURTOP EASY, système d’étanchéité liquide pour balcons, terrasses et toit-terrasses

Consistance : liquide épais

Couleur : blanc, gris, rouge

Masse volumique (g/cm³) : 1,4

Extrait sec (%) : 82

Viscosité Brookfield (mPa·s) : 3.000 (arbre 5 - 50 tr/min)

Température d’application : de +5°C à +35°C

Température de service : de -40°C à +80°C

Temps d’attente entre les couches (heures) : 24

Consommation : 2 kg/m² correspondent à une couche sèche d’env. 1,2 mm d’épaisseur

Conditionnement : Seaux de 6, 15 et 25 kg

Stockage : 12 mois dans son emballage d’origine fermé dans un endroit sec et couvert à une température comprise entre +5°C et +35°C