Revêtement époxy multicouche antidérapant MAPEFLOOR SYSTEM 32

MAPEFLOOR SYSTEM 32 est un système époxy multicouches permettant la réalisation de revêtements sols industriels présentant des résistances mécaniques et chimiques adaptées aux locaux soumis à un trafic important, des lavages fréquents et un passage de charges roulantes fréquent.

Les surfaces sur lesquelles MAPEFLOOR SYSTEM 32 est appliqué sont antidérapantes et présentent un aspect homogène et continu. MAPEFLOOR SYSTEM 32 est applicable en sol intérieur sur supports béton ou chape ciment.