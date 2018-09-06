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Revêtement époxy multicouche antidérapant MAPEFLOOR SYSTEM 32

MAPEI France

MAPEFLOOR SYSTEM 32 est un système époxy multicouches permettant la réalisation de revêtements sols industriels présentant des résistances mécaniques et chimiques adaptées aux locaux soumis à un trafic important, des lavages fréquents et un passage de charges roulantes fréquent. 

Les surfaces sur lesquelles MAPEFLOOR SYSTEM 32 est appliqué sont antidérapantes et présentent un aspect homogène et continu. MAPEFLOOR SYSTEM 32 est applicable en sol intérieur sur supports béton ou chape ciment.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Epaisseur = de 3 à 3,5 mm
Hautes résistances chimiques et mécaniques
Pour sols industriels intérieurs
Disponible en 35 coloris standards. Autres coloris RAL sur demande.
Classement performanciel du CSTB pour 3 mm d’épaisseur

Matériaux

  • Résine Epoxy

Labels et certifications

  • CSTB

Divers

MAPEFLOOR SYSTEM 32 est notamment adapté à la réalisation de : revêtements de sols dans l’industrie chimique et pharmaceutique ; revêtements de sols dans l’industrie alimentaire ; revêtements de sols dans l’industrie automobile et aéronautique ; revêtements de sols de halles de stockage ; revêtements de sols de parkings.

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
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