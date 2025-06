Plat pultrudé en fibres de carbone CARBOPLATE

Le système est préconisé pour :

Réparer et renforcer des éléments en béton dégradé par le temps et par des actions physico- mécaniques.

Renforcer des poutres et planchers sous- dimensionnés pour une meilleure résistance à la flexion.

Réparer des structures telles que les plaques, les dalles, les voûtes et les réservoirs avec un rayon de courbure élevé.

Renforcer les éléments porteurs des édifices subissant des surcharges d’exploitation.

Mettre en conformité anti-sismique les structures situées dans les zones à risque.