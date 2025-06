Primaire d'adhérence ECO PRIM T PLUS F

Eco Prim T Plus F est un primaire facile à appliquer, à base de résine acrylique en dispersion aqueuse. Il présente d'excellentes caractéristiques d'adhérence et de résistance à l'eau et au vieillissement.

Eco Prim T Plus F est un latex bleu clair prêt à l'emploi, facile à appliquer à la brosse ou au rouleau.

Eco Prim T Plus F n'est pas inflammable et présente une très faible émission de composés organiques volatils (EMICODE EC1 Plus). Il peut être stocké sans précautions particulières.

Quelques exemples d'application d'Eco Prim T Plus F :

Préparation des chapes en ciment et des sols en béton très compacts et lisses uniquement si peu absorbantes avant l'application des ragréages MAPEI (voir produits pour la préparation du support).

Préparation des surfaces présentant des traces de colle bien adhérentes ou des enduits de lissage existants, si peu absorbants, avant le lissage ou l'application d'adhésifs.

Préparation des surfaces en gypse, anhydrite, bois, contreplaqué, panneaux de particules, terrazzo, céramique ou pierre naturelle avant le lissage ou l'application d'adhésifs.

Adjuvant d'adhérence pour les enduits de lissage cimentaires sur des supports consolidés ou imperméabilisés avec Primer MF lorsque la surface n'a pas été saupoudrée de sable.

Préparation des chapes en asphalte coulé (conformément à la norme EN 13813) avant le lissage ou l'application de colles à base de ciment.

Préparation de surfaces non absorbantes et poussiéreuses avant la pose de LVT ("Luxury Vinyl Textiles") autoadhésifs ou en pose plombante