PYROTEK PVC RAUFIPRO® : la fenêtre résistante au feu

La première fenêtre en PVC coupe feu et pare-flamme au monde.

Ensemble, REHAU et VD-INDUSTRY ont développé la seule gamme de menuiseries vitrées coupe-Feu (EI-30) et/ou pareflamme (E-30) en PVC RAUFIPRO® (matériau composite renforcé de fibres de verre).

Après plusieurs années de recherche & développement et une cellule dédiée, REHAU & VD-INDUSTRY réalisent l’exploit de faire résister une menuiserie en PVC au feu. Aujourd’hui, PYROTEK PVC.

RAUFIPRO® est une gamme unique de menuiseries vitrées résistant au feu, idéale pour la construction ou la rénovation de logements collectifs ou EPHAD. Pour toujours plus de confort et de sécurité !

Notre innovation est le fruit de la collaboration entre deux experts dans leur domaine. REHAU basé à Morhange en Lorraine et leader Français de la conception de fenêtres, portes et volets en PVC et VD-INDUSTRY, basé à Saint Michel sur Meurthe dans les Vosges, qui fabrique les produits coupe-feu, pare-flamme PYROTEK PVC RAUFIPRO®.