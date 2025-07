TITANIUM Design : la fenêtre de qualité durable

Fabriquées en matière PVC NF, les fenêtres TITANIUM Design, répondent à l'essentiel de vos besoins sans surplus !

Idéale pour votre projet de changement de fenêtre ou pour votre future construction.

Faites des économies d’énergie aussi bien pour l’environnement que pour votre porte-monnaie avec les fenêtres TITANIUM Design. Bénéficiez d'une fenêtre durable et économisez jusqu'à 76 % sur vos besoins de chauffage.

Plus de calme : Les joints optimisés assurent également une pression parfaite lors de l'ouverture et la fermeture de la fenêtre pour vous offrir un haut niveau de confort contre les bruits extérieurs pouvant être source de gêne et de stress.

Aucun doute, la couleur qu’il vous faut est dans la gamme KALEIDO COLOR de REHAU : finitions mates, métallisées, unies, veinées, brossées, sablées, lisses ou encore aspect bois pour s'adapter à tous les styles d'habitation de scandinave en passant par industriel. Avec plus de 200 coloris disponibles, votre imagination n’a plus de limites.

Pose :

Pose en applique avec bouchons ou clips d’habillage intérieur

Pose en tunnel avec ou sans rainure de clippage intérieure

Pose en feuillure

Pose en rénovation légère avec conservation de l’ancien dormant

Dépose totale

Seuil PMR large (60mm, 138mm, 178mm)

Seuil PMR rénovation 20mm fixation par aile intérieure intégrée au seuil

Appui large

Appui sans aile intérieure

Support d'application :