SLINOVA X : la baie coulissante tout en finesse

SLINOVA X crée l'harmonie entre intérieur et extérieur par sa finesse et son exceptionnelle surface vitrée.

D’un geste simple et fluide, accédez à un monde où performance et design ne font qu’un pour vous offrir plus de lumière et de confort. SLINOVA X se fond à votre intérieur pour laisser davantage de place à l’extérieur.

Cette finesse exceptionnelle est obtenue grâce au RAUFIPRO® X pour les ouvrants, alliance de PVC et de fibre de verre permettant de fabriquer des profils si étroits.

Avantages produit :

Lignes fines et minimalistes, un clair de vitrage plus important qu’une baie coulissante classique

Design épuré et une sécurité maximale grâce aux ouvrants fins

Matériau 100% recyclable et réalisé avec des profilés recyclés

Performances thermiques et acoustiques renforcées

Garantie d'une stabilité dans le temps, sans déformations liées aux montées en température

Baie vitrée coulissante qui se fait discrète pour laisser place à plus de lumière

Pose :

Pose en applique avec bouchons ou clips d’habillage intérieur

Pose en tunnel avec ou sans rainure de clippage intérieure

Pose en feuillure

Pose en rénovation légère avec conservation de l’ancien dormant

Dépose totale

Support d'application :