RAUFIPRO® : le matériau du juste choix pour vos fenêtres
Issu de l’industrie de pointe (aéronautique, formule 1), le RAUFIPRO® est plus léger et plus rigide pour permettre la création de fenêtres et de baies plus grandes et dotées d’excellentes performances d’isolation.
100% recyclable, il peut s'utiliser en neuf ou en rénovation et se prescrit aussi bien en maison individuelle qu’en habitat collectif ou dans le tertiaire.
Avantages produit :
- Matériau plus rigide et plus stable dans le temps
- Résiste aux UV
- Des châssis faciles à poser
- 15% de lumière en plus grâce à des profilés très fin
- 40 décors et une gamme de 200 couleurs
- Grand choix de formes et dimensions
- Plus économique que l’aluminium
- 100% recyclable
- Eligible au CITE dans le cadre de la règlementation en vigueur
Fiche technique
Caractéristiques techniques
15 % de lumière en plus / +15% de surface vitrée
Indice Uw : jusqu’à 0,8W/(m².K)
400 combinaisons de couleurs possibles
97 000 tonnes de CO2 en moins grâce à l’utilisation de matière recyclée
Divers
Nos fenêtres, portes-fenêtres, baies-vitrées et porte d'entrées en RAUFIPRO® répondent aux exigences des Bâtiments Basse Consommation et Maisons Passives.
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
