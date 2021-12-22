ConnexionS'abonner
RAUFIPRO® : le matériau du juste choix pour vos fenêtres

REHAU FENÊTRE

Issu de l’industrie de pointe (aéronautique, formule 1), le RAUFIPRO® est plus léger et plus rigide pour permettre la création de fenêtres et de baies plus grandes et dotées d’excellentes performances d’isolation.
100% recyclable, il peut s'utiliser en neuf ou en rénovation et se prescrit aussi bien en maison individuelle qu’en habitat collectif ou dans le tertiaire.

Avantages produit :

  • Matériau plus rigide et plus stable dans le temps
  • Résiste aux UV
  • Des châssis faciles à poser
  • 15% de lumière en plus grâce à des profilés très fin
  • 40 décors et une gamme de 200 couleurs
  • Grand choix de formes et dimensions
  • Plus économique que l’aluminium
  • 100% recyclable
  • Eligible au CITE dans le cadre de la règlementation en vigueur

Fiche technique

Caractéristiques techniques

15 % de lumière en plus / +15% de surface vitrée
Indice Uw : jusqu’à 0,8W/(m².K)
400 combinaisons de couleurs possibles
97 000 tonnes de CO2 en moins grâce à l’utilisation de matière recyclée

Divers

Nos fenêtres, portes-fenêtres, baies-vitrées et porte d'entrées en RAUFIPRO® répondent aux exigences des Bâtiments Basse Consommation et Maisons Passives.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
