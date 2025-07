SYNEGO SLIDE : le coulissant qui assure une transition esthétique entre intérieur et extérieur

REHAU s’est donné pour mission de concevoir des fenêtres et des portes aussi modernes que votre vie qui vous rendent la vie plus facile et plus agréable.

Il existe enfin des portes coulissantes qui s'ouvrent et se ferment facilement par un simple mouvement de la main. Misez sur SYNEGO SLIDE et profitez d'un nouveau confort d’utilisation.



Connexion élégante entre l’intérieur et l’extérieur

Découvrez des solutions architecturales modernes et des concepts d’espace innovants. Les fenêtres et portes coulissantes du système de profilés SYNEGO SLIDE vont vous surprendre.

Plus de place pour l’espace de vie

Lors de l’étude de votre projet immobilier, qu'il s’agisse d'une rénovation ou d'une nouvelle construction, vous pouvez créer plus d’espace et appliquer des concepts d’habitat modernes. Les fenêtres coulissantes créent des ouvertures peu encombrantes et une agréable connexion entre l’intérieur et l’extérieur avec la facilité d’utilisation unique qui caractérise les produits de la gamme SYNEGO SLIDE, bien sûr.

Esthétique parfaite les solutions de design sont complétées par l’option de feuillure à finition plaxée sur le pourtour pour un aspect uniforme de vos portes et fenêtres.

Plus de 400 possibilités de design

Le programme KALEIDO COLOR vous offre un large choix de couleurs et de surfaces. Vous pouvez donc personnaliser votre façade et votre espace de vie entièrement selon vos envies.

Pose :

Pose en applique avec bouchons ou clips d’habillage intérieur

Pose en tunnel avec ou sans rainure de clippage intérieure

Pose en feuillure

Pose en rénovation légère avec conservation de l’ancien dormant

Dépose totale

Support d'application :