PRESTHYGE : bloc-baie demi-linteau

Le choix du type de coffre de volet roulant est un point très important lors de l’acquisition d’ensembles menuisés. Ce choix, notamment dans le cas du pavillon, s’oriente de plus en plus vers des coffres de volets roulants non apparents, sans débord intérieur, ni débord extérieur et préservant l’intégrité de la façade (pas de micro-fissures).

Il est également guidé par l’évolution des normes thermiques (RT 2012) et la nécessité de disposer de coffres étanches à l’air. La pose doit être simple, rapide et permettre une adaptation parfaite au gros-oeuvre. Pour satisfaire à toutes ces exigences, REHAU vous propose le Bloc-Baie demi-Linteau PRESTHYGE, qui s’est imposé comme une référence sur le marché.

Le produit :

Il s’agit d’un coffre de volet roulant du type bloc-baie, c’est-à-dire solidaire de la fenêtre.

Le concept :

PRESTHYGE s’intègre à la majorité des linteaux du marché, notamment les 1/2 linteaux «Y» et «L».

Ces linteaux existent en béton, en terre cuite et en polystyrène renforcé.

Hauteur sous coffre :

avec lames de 52 mm : 2,25 m

avec lames de 37 mm : 3,00 m

Évaluations thermiques par calculs :

U : env. 1,00 W/m².K avec isolant de 100 mm

U : env. 0,36 W/m².K avec isolant de 180 mm

Manoeuvres :