Réaliser une simulation thermique dynamique des bâtiments avec TRNSYS - TRN6

Catégorie : Formation continue

Le comportement thermique du bâtiment met en jeu de nombreux phénomènes physiques dynamiques dont certains effets, négligeables dans un bâtiment traditionnel, deviennent déterminants dans un bâtiment très isolé. C'est pourquoi la simulation thermique dynamique est aujourd'hui un outil incontournable pour la recherche, le développement et la conception de bâtiments peu consommateurs d'énergie.



TRNSYS figure parmi les outils de recherche les plus puissants permettant l'étude du comportement thermique du bâtiment. Ses très nombreuses fonctionnalités permettent de réaliser un travail en profondeur sur le comportement thermique des bâtiments et de leurs différents constituants.



Objectifs :

Être initié à l’usage du logiciel TRNSYS.

Pratiquer et manipuler le logiciel au travers d’une étude de cas spécifique à la conception d’un bâtiment basse consommation d’énergie (besoins de chauffage, confort d’été, étude de sensibilité).

Mener une simulation thermique dynamique d’un bâtiment.

Connaître les outils disponibles et la démarche pour manier les autres applications de TRNSYS.

Diplôme préparé : Autre Thème : Performances énergétiques et environnementales Montant : 1 490 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Connaître les fondamentaux de la thermique du bâtiment et du dimensionnement des équipements fluides ou avoir suivi la formation « Panorama de la thermique des bâtiments : équipements, enveloppe » (ENR17).

Comprendre également l’anglais écrit. Publics ciblés : Bureaux d’études et d’ingénierie, Responsables de projet, Chercheurs en conception énergétique innovante, Entreprises de bâtiment

Programme :