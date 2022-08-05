Recreation, dalle de moquette bas carbone au design minéral

Recreation s’inspire des gris et des nuances neutres des formations rocheuses. La gamme propose aussi des accents de couleurs inspirés des paysages qui longent les rivières et les cours d’eau. Une véritable invitation au calme et au repos.

Matériaux :

Fibre en nylon 100% recyclé

Sous-couche en biocomposite à bilan carbone négatif

Eléments recyclés et biosourcés

Certifiée sans bitume ou PVC

Labels et Certifications :