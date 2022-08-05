ConnexionS'abonner
Recreation, dalle de moquette bas carbone au design minéral

INTERFACE EUROPE

Recreation s’inspire des gris et des nuances neutres des formations rocheuses. La gamme propose aussi des accents de couleurs inspirés des paysages qui longent les rivières et les cours d’eau. Une véritable invitation au calme et au repos.

Matériaux :

  • Fibre en nylon 100% recyclé
  • Sous-couche en biocomposite à bilan carbone négatif
  • Eléments recyclés et biosourcés
  • Certifiée sans bitume ou PVC

Labels et Certifications :

  • A+, GUI, Bfl-s1
  • Sous-couche Cradle-to-Cradle Gold 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dalle de moquette 50x50 cm
16 coloris neutres, pastels et vifs
Fibre en nylon 100% recyclé
Sous-couche CQuestBio à base d'éléments recyclés et biosourcés carbone négatifs
Participe à la neutralité carbone collective
Classement feu Bfl-s1
Classement d’usage et de confort 33
Réduction du bruit d’impact 23dB
Coefficient d’absorption acoustique 0.20 ∝w
Label A+ (qualité d'air)
Installation non-directionnelle
Compatible avec une installation sans colle avec TacTiles

Divers

Applications :
Pose sans colle avec le système TacTiles d’Interface
Pose avec poisse traditionnelle
Bureaux, hôtellerie, enseignement supérieur, retail, maisons de retraite, hôpitaux

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Santé
  • Tertiaire
Documentation

INTERFACE EUROPE - Batiweb

INTERFACE EUROPE est leader en design et fabrication de dalles de moquette pour l’univers professionnel....

4-8 rue Daru
75008 PARIS
France

Plus d'informations


