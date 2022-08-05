Recreation, dalle de moquette bas carbone au design minéral
Recreation s’inspire des gris et des nuances neutres des formations rocheuses. La gamme propose aussi des accents de couleurs inspirés des paysages qui longent les rivières et les cours d’eau. Une véritable invitation au calme et au repos.
Matériaux :
- Fibre en nylon 100% recyclé
- Sous-couche en biocomposite à bilan carbone négatif
- Eléments recyclés et biosourcés
- Certifiée sans bitume ou PVC
Labels et Certifications :
- A+, GUI, Bfl-s1
- Sous-couche Cradle-to-Cradle Gold
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dalle de moquette 50x50 cm
16 coloris neutres, pastels et vifs
Fibre en nylon 100% recyclé
Sous-couche CQuestBio à base d'éléments recyclés et biosourcés carbone négatifs
Participe à la neutralité carbone collective
Classement feu Bfl-s1
Classement d’usage et de confort 33
Réduction du bruit d’impact 23dB
Coefficient d’absorption acoustique 0.20 ∝w
Label A+ (qualité d'air)
Installation non-directionnelle
Compatible avec une installation sans colle avec TacTiles
Divers
Applications :
Pose sans colle avec le système TacTiles d’Interface
Pose avec poisse traditionnelle
Bureaux, hôtellerie, enseignement supérieur, retail, maisons de retraite, hôpitaux
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Santé
- Tertiaire
