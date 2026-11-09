REDLIGHT EXPRESS® : enduit intérieur de rebouchage et lissage
REDLIGHT EXPRESS® : l'enduit allégé de rebouchage et de lissage en cartouche pour les reprises localisées.
Conçu pour répondre aux contraintes des professionnels du bâtiment, REDLIGHT EXPRESS® est un enduit allégé de rebouchage et lissage prêt à l'emploi conditionné en cartouche de 310 ml. Cette solution innovante permet de réaliser rapidement les reprises localisées et les finitions de chantier sans préparation ni nettoyage du matériel.
Particulièrement adapté aux interventions de dernière minute, REDLIGHT EXPRESS® facilite le traitement des petits défauts rencontrés avant la livraison d'un chantier : trous, fissures, rayures, impacts, saignées ou encore reprises autour des menuiseries ou des plinthes.
Son format cartouche offre une application précise, directement au support, limitant ainsi les pertes de produit et améliorant la productivité sur chantier. Compacte et facilement transportable, la cartouche se glisse dans une caisse à outils et permet d'intervenir rapidement sur plusieurs zones sans avoir recours à un seau ou à un pot d'enduit.
Grâce à sa formule allégée, le produit bénéficie d'une excellente glisse à l'application et d'un grand confort d'utilisation. Il assure à la fois les opérations de rebouchage et de lissage pour obtenir une finition soignée avant mise en peinture ou revêtement.
REDLIGHT EXPRESS® sèche rapidement afin de réduire les temps d'attente entre les différentes étapes du chantier. Sa mise en œuvre simple et intuitive contribue à optimiser les délais de réalisation tout en garantissant un résultat professionnel.
Les avantages de REDLIGHT EXPRESS® :
- Souple et ponçable
- Sans retrait
- Tous supports
Matériaux (détail) :
- Mastic intérieur à base de charges allégées et de polymères acryliques
Labels et certifications (détail) :
- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Prêt à l'emploi
Épaisseur d’application : jusqu’à 5cm
Temps d’utilisation : sans limite
Redoublement : dès que le mastic est sec
Recouvrement : 30 minutes (pour une épaisseur de 1 mm) à 2 heures en moyenne.
Couleur : extra blanc
Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.5 Mpa
Matériaux
- Polymère
Labels et certifications
- EN
Divers
Application manuelle
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
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