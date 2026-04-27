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ROC®-DESIGN - Système coulissant droit sur fer plat

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MANTION

ROC®-DESIGN - Système coulissant droit sur fer plat

Système coulissant sur fer plat, aliant un look et une finition remarquable. Pour portes jusqu’à 120 Kg.

  • CONFORT : un amortisseur ferme-porte est inclus dans chaque kit rail (il accompagne l’ouverture ou la fermeture de la porte en douceur)
  • DESIGN : apporter un esprit atelier et un look unique avec notre finition «noir».
  • SYSTEME SUR MESURE : 6 différents types de ferrures pour créer votre propre design en fonction de vos envies.
  • QUALITE : les galets de nos ferrures sont en polyamide montés sur roulement à billes pour une qualité de roulement incomparable (garantie 100 000 cycles).

Fiche technique

Caractéristiques techniques

CAPACITÉ/PORTE : jusqu'à 120 KG (Type A - B - D - F : 120 kg / Type E : 100 Kg / Type C : 80 Kg)
RAIL : Fer plat
DÉPLACEMENT : Droit
GARANTIE : 25 ans - 100 000 cycles

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire

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