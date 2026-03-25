WIBAT® LINTEAU SOLAR - Motorisation solaire pour volets battants

WIBAT LINTEAU SOLAR est une motorisation solaire fiable et simple à installer, idéale en neuf comme en rénovation.

Son alimentation solaire autonome permet jusqu’à 30 jours de fonctionnement sans lumière, sans aucun câblage électrique. Grâce à son ouverture rapide — seulement 13 secondes — et à son système Plug & Play, la mise en service est rapide et intuitive.

Pilotable depuis une télécommande radio design, le système permet d’ouvrir, fermer ou arrêter vos volets en position entrebâillée en un seul geste. Compatible avec les volets simple et double vantaux, il conserve vos volets existants tout en améliorant votre confort quotidien.

Conçue et testée en France, la motorisation WIBAT LINTEAU SOLAR offre une robustesse éprouvée et une garantie de 5 ans.