WIBAT® LINTEAU SOLAR - Motorisation solaire pour volets battants
WIBAT LINTEAU SOLAR est une motorisation solaire fiable et simple à installer, idéale en neuf comme en rénovation.
Son alimentation solaire autonome permet jusqu’à 30 jours de fonctionnement sans lumière, sans aucun câblage électrique. Grâce à son ouverture rapide — seulement 13 secondes — et à son système Plug & Play, la mise en service est rapide et intuitive.
Pilotable depuis une télécommande radio design, le système permet d’ouvrir, fermer ou arrêter vos volets en position entrebâillée en un seul geste. Compatible avec les volets simple et double vantaux, il conserve vos volets existants tout en améliorant votre confort quotidien.
Conçue et testée en France, la motorisation WIBAT LINTEAU SOLAR offre une robustesse éprouvée et une garantie de 5 ans.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
CAPACITÉ / PANNEAU : 50 kg & 1,6 m² maxi / mini 40 cm & maxi 80 cm
TYPE DE MOTEUR : Bras motorisé
DÉPLACEMENT : Battant
GARANTIE : 5 ans moteur
Grande autonomie : jusqu’à 30 jours sans lumière
Temps d’ouverture le plus rapide du marché, seulement 13 sec.
Plug & Play : raccordement des éléments par connecteurs (moteur / panneau solaire)
Commande par télécommande radio design
Temps de fermeture : 16 secondes
Bruit du moteur : moins de 47 db
Familles d'ouvrage
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
Les tags associés
- Motorisation
- Solaire
- Linteau
- Volets battants
- Afficher plus
SAF® - Système coulissant droit pour portes en bois
SAF - Système coulissant droit pour portes en bois Système coulissant aluminium pour portes d’intérieur, finition haut de gamme. 3 amortisseurs nouvelle génération...
SYCOMM® SOLAR - Motorisation solaire pour volets coulissants pour la gamme WIN-SLIDE 2
SYCOMM SOLAR - Motorisation solaire pour volets coulissants pour la gamme WIN-SLIDE 2 Simplicité, fiabilité et rapidité de pose ! Pas de raccordement au réseau électrique...
WIBAT® - Motorisation invisible pour volets battants
WIBAT - Motorisation invisible pour volets battants WIBAT® le gond motorisé conçu pour l’ouverture et la fermeture automatique des volets battants. WIBAT®, c’est avant...
WIN-FOLD 2 - Système pour volets pliants coulissants
WIN-FOLD 2 - Système pour volets pliants coulissants WIN-FOLD 2 : toute l’expérience du spécialiste européen dans un système : fiable, silencieux et esthétique. ESTHÉTIQUE...
WIN-SLIDE 2 - Système pour volets coulissants
WIN-SLIDE 2 - Système pour volets coulissants Système coulissant pour volets, finition haut de gamme. COMPACITÉ : encombrement vertical réduit sur toute la gamme avec...
MOVENTIV® 80 - Automatisme pour porte coulissante
MOVENTIV 80 - Automatisme pour porte coulissante MOVENTIV® 80 est la solution idéale pour l’automatisation de vos portes coulissantes quel que soit le lieu où vous souhaitez...
OPENTEC® - Séparation d’espace pliant/coulissant
OPENTEC - Séparation d’espace pliant/coulissant SYSTÈME PLIANT-COULISSANT POUR SÉPARATION D’ESPACES & CRÉATION DE GRANDES OUVERTURES La gamme OPENTEC vous...
TANGO - Système coulissant/pliant pour portes de séparation et portes de placard en bois
TANGO - Système coulissant/pliant pour portes de séparation et portes de placard en bois Simplicité, fiabilité et rapidité de pose ! Système coulissant repliable...
SAF®-BOIS - Système coulissant droit pour portes en bois avec bandeau en bois
SAF-BOIS - Système coulissant droit pour portes en bois avec bandeau en bois Système coulissant aluminium pour portes d’intérieur, finition avec bandeau en MDF revêtu...
SAF®-BLACK - Système coulissant droit pour portes en bois avec bandeau aluminium peint en noir
SAF-BLACK - Système coulissant droit pour portes en bois avec bandeau aluminium peint en noir Système coulissant aluminium pour portes d’intérieur, finition haut de gamme...