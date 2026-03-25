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WIBAT® LINTEAU SOLAR - Motorisation solaire pour volets battants

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MANTION

WIBAT LINTEAU SOLAR est une motorisation solaire fiable et simple à installer, idéale en neuf comme en rénovation.

Son alimentation solaire autonome permet jusqu’à 30 jours de fonctionnement sans lumière, sans aucun câblage électrique. Grâce à son ouverture rapide — seulement 13 secondes — et à son système Plug & Play, la mise en service est rapide et intuitive.

Pilotable depuis une télécommande radio design, le système permet d’ouvrir, fermer ou arrêter vos volets en position entrebâillée en un seul geste. Compatible avec les volets simple et double vantaux, il conserve vos volets existants tout en améliorant votre confort quotidien.

Conçue et testée en France, la motorisation WIBAT LINTEAU SOLAR offre une robustesse éprouvée et une garantie de 5 ans.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

CAPACITÉ / PANNEAU : 50 kg & 1,6 m² maxi / mini 40 cm & maxi 80 cm
TYPE DE MOTEUR : Bras motorisé
DÉPLACEMENT : Battant
GARANTIE : 5 ans moteur
Grande autonomie : jusqu’à 30 jours sans lumière
Temps d’ouverture le plus rapide du marché, seulement 13 sec.
Plug & Play : raccordement des éléments par connecteurs (moteur / panneau solaire)
Commande par télécommande radio design
Temps de fermeture : 16 secondes
Bruit du moteur : moins de 47 db

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire

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