SAF®-SLIM - Système coulissant droit pour portes en bois
SAF-SLIM - Système coulissant droit pour portes en bois jusqu'à 80 kg
Système coulissant en aluminium anodisé brossé, pour portes d’intérieur, alliant finition haut de gamme et conception ultra fine.
- DISCRÉTION : aspect compact et épuré, pas de fixation visible, pas d’usinage de porte et le jeu rail/porte n’est seulement que de 3 mm.
- DESIGN : 2 finitions : noir ou aluminium brossé.
- INGÉNIEUX : rail ajustable en horizontalité, aplomb de porte réglable et montage simple et rapide.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
CAPACITÉ/PORTE : 80 KG
RAIL : Aluminium
DÉPLACEMENT : Droit
GARANTIE : 25 ans - 100 000 cycles
Familles d'ouvrage
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
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- Aluminium
- Portes
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