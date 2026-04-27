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WIN-FOLD 3 - Système pour volets pliants coulissants

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MANTION

WIN-FOLD 3 - Système pour volets pliants coulissants

WIN-FOLD 3 : toute l’expérience du spécialiste européen dans un système : fiable et esthétique.

  • FIABLE : pour assurer la tenue aux agents atmosphériques, la visserie et les charnières sont en acier INOX et le corps des monture et guides en aluminium anodisé. Les galets porteurs sont montés sur roulements à billes et équipés d’une rotule, pour garantir une fluidité de déplacement constante dans le temps. Un système antidéraillement empêche les guides inférieures de sortir du profil de guidage pendant le mouvement du volet.
  • ESTHÉTIQUE : quand le volet est fermé, le rail et le profil de guidage sont dissimulés derrière les panneaux, permettant d’habiller les façades avec une continuité visuelle entre les volets adjacents et entre les volets sur étages différents. Les rails et les profils de guidage sont disponibles en finition anodisée et brute.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

CAPACITÉ / PANNEAU : 25 kg
ÉPAISSEUR PANNEAU : A : 30-34 mm / B : 36 40 mm
DIMENSION DES PANNEAUX : 600 x 3000 mm Maxi - 0.9 m² Maxi (plein)
RAIL : Aluminium
DÉPLACEMENT : Pliant droit
GARANTIE : 12 ans
Made in France

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire

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