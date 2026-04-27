WIN-FOLD 3 - Système pour volets pliants coulissants

CAPACITÉ / PANNEAU : 25 kg

ÉPAISSEUR PANNEAU : A : 30-34 mm / B : 36 40 mm

DIMENSION DES PANNEAUX : 600 x 3000 mm Maxi - 0.9 m² Maxi (plein)

RAIL : Aluminium

DÉPLACEMENT : Pliant droit

GARANTIE : 12 ans

Made in France