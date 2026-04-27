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SAF®-FOLD - Système coulissant accordéon pour portes en bois

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MANTION

SAF®-FOLD - Système coulissant accordéon pour portes en bois âme pleine jusqu'à 80 kg. Pliant 1/3 - 2/3

La solution idéale quand le coulissant traditionnel ne peut être installé !

  • Une vraie réponse au problème de manoeuvre de porte pour des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
  • Débattement de la porte réduit par 3 par rapport à une porte battante traditionnelle, gain de place de la porte en position ouverte
  • 2 versions disponibles pour répondre aux différents usages : une version pour un usage "classique" et une version "renforcé" pour un usage intensif (grand public)

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

CAPACITÉ des 2 panneaux : 80 KG
RAIL : Aluminium anodisé (SAF)
DÉPLACEMENT : Coulissant accordéon
GARANTIE : 25 ans - 100 000 cycles
Convient pour PMR

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire

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