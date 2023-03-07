ConnexionS'abonner
Fermer

RS100 Solar io

Partager le produit
SOMFY

Somfy lance la version solaire de sa gamme référente de moteurs pour volets roulants RS100, et accompagne les professionnels avec un écosystème complet de services.

En 2015, Somfy lançait RS100 io, le 1er moteur silencieux, connecté et éco-conçu. 

Aujourd’hui, Somfy enrichit sa gamme référente avec une nouvelle version solaire garantie 7 ans, qui s’installe partout en France, quel que soit l’ensoleillement, et s’adapte à tous les types et toutes les dimensions de volets roulants, de la petite fenêtre à la baie vitrée.

RS100 Solar io dispose d’un capteur d’ensoleillement intégré dans le panneau solaire, qui mesure la luminosité et l’ensoleillement volet par volet, permettant ainsi une gestion personnalisée et donc un confort thermique optimisé. 

Fiche technique

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
SOMFY - Batiweb

Somfy est un fabricant Français installé à Cluses en Haute-Savoie, dans une...

1 PL DU CRETET
74300 CLUSES
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.