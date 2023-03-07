RS100 Solar io
Somfy lance la version solaire de sa gamme référente de moteurs pour volets roulants RS100, et accompagne les professionnels avec un écosystème complet de services.
En 2015, Somfy lançait RS100 io, le 1er moteur silencieux, connecté et éco-conçu.
Aujourd’hui, Somfy enrichit sa gamme référente avec une nouvelle version solaire garantie 7 ans, qui s’installe partout en France, quel que soit l’ensoleillement, et s’adapte à tous les types et toutes les dimensions de volets roulants, de la petite fenêtre à la baie vitrée.
RS100 Solar io dispose d’un capteur d’ensoleillement intégré dans le panneau solaire, qui mesure la luminosité et l’ensoleillement volet par volet, permettant ainsi une gestion personnalisée et donc un confort thermique optimisé.
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Panneau solaire
- Somfy
- Afficher plus
Tahoma suite
Pour accompagner les professionnels dans la vente, l’installation et les interventions de dépannage de ses solutions connectées, Somfy a lancé TaHoma suite, une offre composée...
TaHoma switch
TaHoma switch est la 1ère commande intelligente pour centraliser et connecter son logement, qui facilite le quotidien en prenant en compte les habitudes et les routines de chacun. L’utilisateur...
Somfy Yslo io : gamme de moteurs pour volets battants connectés
Grâce à SOMFY Yslo io, les utilisateurs bénéficient de tous les avantages de volets battants connectés : ils choisissent le mode de pilotage qui leur convient le mieux...