Somfy lance la version solaire de sa gamme référente de moteurs pour volets roulants RS100, et accompagne les professionnels avec un écosystème complet de services.

En 2015, Somfy lançait RS100 io, le 1er moteur silencieux, connecté et éco-conçu.

Aujourd’hui, Somfy enrichit sa gamme référente avec une nouvelle version solaire garantie 7 ans, qui s’installe partout en France, quel que soit l’ensoleillement, et s’adapte à tous les types et toutes les dimensions de volets roulants, de la petite fenêtre à la baie vitrée.

RS100 Solar io dispose d’un capteur d’ensoleillement intégré dans le panneau solaire, qui mesure la luminosité et l’ensoleillement volet par volet, permettant ainsi une gestion personnalisée et donc un confort thermique optimisé.