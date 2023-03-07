TaHoma switch est la 1ère commande intelligente pour centraliser et connecter son logement, qui facilite le quotidien en prenant en compte les habitudes et les routines de chacun. L’utilisateur peut enregistrer sur les 2 boutons des scénarios personnalisés d’activation de ses équipements : par exemple, un scénario « Je pars » qui ferme les volets roulants et éteint la lumière et un scénario « J’arrive » qui allume les lumières et ouvre les volets.