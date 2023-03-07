TaHoma switch
TaHoma switch est la 1ère commande intelligente pour centraliser et connecter son logement, qui facilite le quotidien en prenant en compte les habitudes et les routines de chacun. L’utilisateur peut enregistrer sur les 2 boutons des scénarios personnalisés d’activation de ses équipements : par exemple, un scénario « Je pars » qui ferme les volets roulants et éteint la lumière et un scénario « J’arrive » qui allume les lumières et ouvre les volets.
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Les tags associés
- Somfy
- Afficher plus
RS100 Solar io
Somfy lance la version solaire de sa gamme référente de moteurs pour volets roulants RS100, et accompagne les professionnels avec un écosystème complet de services. En 2015,...
Tahoma suite
Pour accompagner les professionnels dans la vente, l’installation et les interventions de dépannage de ses solutions connectées, Somfy a lancé TaHoma suite, une offre composée...
Somfy Yslo io : gamme de moteurs pour volets battants connectés
Grâce à SOMFY Yslo io, les utilisateurs bénéficient de tous les avantages de volets battants connectés : ils choisissent le mode de pilotage qui leur convient le mieux...