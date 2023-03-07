Pour accompagner les professionnels dans la vente, l’installation et les interventions de dépannage de ses solutions connectées, Somfy a lancé TaHoma suite, une offre composée de services exclusifs et complémentaires, pour rendre accessible à tous la puissance de la connectivité.

TaHoma suite est composeé de TaHoma® pro, une application mobile qui aide les installateurs à mettre en service rapidement et de manière efficace tous les équipements connectés, et de Serv-e-Go, l'outil de maintenance en ligne des équipements connectés de Somfy.