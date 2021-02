Le rupteur de ponts thermiques Schöck Rutherma® K est un élément structurel et isolant pour les balcons en porte-à-faux.

Les rupteurs de ponts thermiques Schöck en ITE assurent la continuité de l’isolation là où celle-ci est interrompue par des liaisons structurelles de type balcon ou acrotère. Ils garantissent un traitement global et homogène de l'enveloppe du bâtiment. Les avantages sont multiples :

- une meilleure qualité de l'air intérieur de l'habitat en évitant le risque d'apparition de moisissures et de condensation,

- des économies d'énergie = pouvoir d'achat,

- la pérennité du bâtiment.

Le rupteur de ponts thermiques Schöck Rutherma® type K avec buton de compression HTE-Compact® et une épaisseur du corps isolant de 80 mm est un élément structurel et isolant pour les balcons en porte-à-faux. Il transmet les moments négatifs, les efforts tranchants positifs et négatifs, si nécessaire.