SEMIN Flex + : isolant flexible en fibres de bois de la gamme DOUG

SEMIN Flex + est un isolant biosourcé, flexible destiné à l’isolation thermique et phonique de l’intérieur des bâtiments dans le cadre de projets de construction ou de rénovation.

CONFORT TOUTES SAISONS

Garantis par ses performances techniques :

Conductivité thermique la plus basse des isolants biosourcés

Lambda λ : 0.036

Capacité de déphasage élevée (densité : 50 kg/m3)

COUPE NETTE, MOINS DE POUSSIÈRE

Panneaux conçus pour une coupe facile et précise avec un minimum de poussière.

Composition innovante qui garantit une découpe nette, sans perte de matière, idéale pour les petites découpes et encoches des suspentes.

Propreté et finition impeccable sur le chantier

La matière que nous avons sélectionnée pour la fabrication provient de bois d’éclaircie, prélevé au cœur des forêts françaises de Pin DOUGLAS et de chutes de scieries.

Les fibres de bois que nous travaillons sont certifiées PEFC. Ce label garantit la préservation des forêts et assure la pérennité des ressources

CONFORT DE POSE

Notre technologie industrielle nous permet de faire de SEMIN FLEX+, le plus doux des isolants bois. Emettant peu de poussière, facile à découper, simple et rapide à poser.

PERFORMANCE & DURABILITÉ

Transmission à la vapeur d'eau : Très ouvert à la diffusion de la vapeur d’eau et peut stocker provisoirement l’humidité puis la rejeter. Le bâtiment reste sec et protégé des dégâts liés à l’humidité.

Durabilité : Notre technologie exclusive de nappage des fibres de bois permet au produit de ne pas se tasser et d’éviter les ponts thermiques. Performances techniques garantie 50 ans.

FACILITÉ DE MISE EN OEUVRE

Les panneaux d'isolants SEMIN FLEX+ sont flexibles et compressibles, ce qui facilite leur mise en œuvre, notamment entre montants et chevrons.

Un avantage particulièrement apprécié par les poseurs.

Cet isolant convient parfaitement pour la construction à ossature en bois, avec des formats de panneaux adaptés spécifiquement à ce mode constructif.



SEMIN FLEX PLUS est destiné à l'isolation par l'intérieur des bâtiments résidentiels et non résidentiels neufs ou existants, pour les mises en œuvre suivantes : combles aménagés sous-rampant, planchers de combles perdus, construction ossature bois, intérieur de paroi verticale et plafond.