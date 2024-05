STYLE : isolant à souffler en fibres de textile recyclé

STYLE est un isolant à souffler utilisable dans toutes les machines grâce à ses fibres courtes qui ne risquent aucun bourrage.

Avantages pose :

Le plus doux des isolants.

Matière non-irritante.

Peu de poussières, ce qui améliore le confort et la visibilité lors du soufflage.

Poses multiples : pour planchers de combles perdus non aménagés ou difficilement accessibles, soit pour plafonds en plaques de plâtre sur ossatures conformes à la norme NF DTU 25.41.

Il est doté de hautes performances thermiques avec un grand confort été : sa fibre de coton ultra résistante à la chaleur conserve un maximum de fraicheur à l’intérieur de l’habitat.

Performance thermique : Lambda : 0.044 W/(m.K) certifié Acermi n° 24/D/275/1654.

STYLE assure simultanément et de façon durable l’isolation thermique et acoustique des combles perdus grâce à son fort pouvoir couvrant avec un faible poids matière apporté (masse volumique : 12.5 KG/M3).

Excellent rendement matière.

Manutention réduite du nombre de ballots : 1 palette = 1 chantier de 100m² pour un R7.

Fort pouvoir couvrant : isolation rapide et homogène pour les bâtiments économes et confortables.

Son homogénéité de matière supprime les ponts thermiques et garantie une bonne qualité d’isolation jusque dans les moindres recoins en été et en hiver.