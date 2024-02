RESITEQ : la fenêtre résistante au feu

La première fenêtre en PVC coupe feu et pare-flamme au monde.

Ensemble, REHAU et ERIBEL ont développé la seule gamme de menuiseries vitrées coupe-Feu (EI-30) et/ou pareflamme (E-30) en PVC RAUFIPRO® (matériau composite renforcé de fibres de verre).

Après plusieurs années de recherche & développement et une cellule dédiée, REHAU & ERIBEL réalisent l’exploit de faire résister une menuiserie en PVC au feu : RESITEQ. L’origine du nom de la gamme vient de la résine et de la résistance du matériau PVC (resi) combiné à la technologie et la technique (teq).

Aujourd’hui, RESITEQ est une gamme unique de menuiseries vitrées résistant au feu, idéale pour la construction ou la rénovation de logements collectifs ou EPHAD. Pour toujours plus de confort et de sécurité !

Notre innovation est le fruit de la collaboration entre deux experts dans leur domaine. REHAU basé à Morhange en Lorraine et leader Français de la conception de fenêtres, portes et volets en PVC et ERIBEL, basé à Saint Michel sur Meurthe dans les Vosges, qui fabrique les produits coupe-feu, pare-flammes RESITEQ.