SmartHome et bâtiments collectifs intelligents - Maîtrise des principes fondamentaux - SMART2

Catégorie : Formation continue

Avoir les clés pour mener avec succès un projet de bâtiment intelligent.

Vous permettre d’identifier les usages du smart.

Maîtriser le concept de logement connecté et dépasser les idées-reçues : définition, enjeux, réglementation.

Situer le logement connecté dans une logique globale : smart city, objets connectés, BIM, Blockchain, IA…

Diplôme préparé : Autre Thème : Smart Building et Smart City Montant : 890 € Durée de la formation : jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtrise d’ouvrage - Architectes - Facility Manager - Energy Manager - Constructeurs de maisons

Programme :